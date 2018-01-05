В 2017 Украина импортировала 1 млн тонн нефти на $442,2 млн и 7,8 млн тонн нефтепродуктов на $4,2 млрд

В 2017 году Украина импортировала 1 013,359 тыс. тонн нефти (УКТВЭД 2709 "Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород") на 442,219 млн долларов.

Об этом свидетельствуют таможенные данные Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.

В декабре основной объем нефти был импортирован из Азербайджана (на 43,510 млн долларов).

В 2017 году из Азербайджана Украина импортировала нефть на 376,877 млн долларов, из Ирана - на 37,707 млн долларов, из Казахстана - на 17,504 млн долларов, из других стран - на 10,131 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в конце 2016 года компании "Укртранснефть" и "Укртатнафта" подписали протокол о намерениях, который предусматривает начало поставок импортной нефти сорта Azeri Light нефтепроводами с морского нефтяного терминала "Южный" (Одесса) на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (Полтавская область) с 2017 года.

С 10 марта "Укртранснефть" начала прокачку азербайджанской нефти из Одессы на Кременчугский НПЗ.

Импорт нефтепродуктов (УКТВЭД 2710 "Бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо") в 2017 году составил 7 827,531 тыс. тонн на сумму 4 159,033 млн долларов.

В 2017 году из Беларуси Украина импортировала нефтепродукты на 1 828,218 млн долларов, из России - на 1 272,472 млн долларов, из Литвы - на 469,398 млн долларов, из других стран - на 588,944 млн долларов.

Кроме того, в 2017 году Украина экспортировала 413,140 тыс. тонн нефтепродуктов на сумму 180,851 млн долларов.

В 2017 году Украина экспортировала нефтепродукты на Мальту на сумму 40,523 млн долларов, в Латвию - на 31,878 млн долларов, в Литву - на 26,236 млн долларов, в другие страны - на 82,214 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Украина импортировала нефтепродукты на сумму 3 267,185 млн долларов, экспортировала - на 86,586 млн долларов.