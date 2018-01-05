Украина в 2017г увеличила расходы на импорт угля в 1,9 раза, до $2,7 млрд

В 2017 году Украина импортировала 19 777,741 тыс. тонн угля (УКТВЭД 2701 Уголь каменный, антрацит, брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля) на 2 744,062 млн долларов.

Об этом свидетельствуют таможенные данные Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.

Из России за этот период было импортировано угля на 1 552,196 млн долларов (56,57%), из США - на 682,014 млн долларов (24,85%), из Канады - на 182,200 млн долларов (6,64%), из других стран - на 327,653 млн долларов (11,94%).

В этот период экспорт угля преимущественно осуществлялся в Россию - на 57,475 млн долларов (54,48%), в Словакию - на 41,527 млн долларов (39,36%), в Турцию - на 2,566 млн долларов (2,43%), в другие страны - на 3,927 млн долларов (3,72%).

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Украина импортировала угля на 1 467,09 млн долларов, экспорт составил 44,762 млн долларов.

В 2015 году Украина импортировала угля на сумму 1 632,477 млн долларов, экспортировала - на 53,652 млн долларов.