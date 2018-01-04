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Путин продлила ограничение транзита украинских товаров до 30 июня
15:13 04.01.2018 |
Россия продлила ограничение транзита украинских товаров через свою территорию до 30 июня.
Об этом говорится в соответствующем указе Президента России №643 от 30 декабря 2017 года, опубликованном на российском официальном портале правовой информации, передают Українські Новини.
Ограничения по транзиту, ранее введенные указом Президента России от 1 января 2016 года, были продлены до 30 июня текущего года.
Как сообщали Українські Новини, 1 января 2016 года Россия решила пропускать транзитные грузы из Украины в Казахстан исключительно через Беларусь и при наличии функционирующих на основе навигационной системы ГЛОНАСС электронных пломб и учетных талонов у водителей.
4 января 2016 года Министерство экономического развития и торговли констатировало, что Россия полностью прекратила транзит украинских товаров через свою территорию.
3 июля 2016 года был обнародован указ Президента России от 1 июля №319, вносящий изменения в указ Президента РФ от 1 января 2016 №1 "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан через территорию Российской Федерации".
Данным указом вводятся дополнительные ограничения по транзиту через территорию РФ товаров происхождением из Украины.
В сентябре 2016 Украина начала процедуру обжалования ограничений Россией транзитных перевозок украинских товаров в третьи страны в рамках ВТО.
9 февраля 2017 Украина направила в ВТО требование о создании группы экспертов в рамках дела о многочисленных ограничениях транзита с территории Украины через территорию Российской Федерации в третьи страны: Казахстан и Кыргызстан.
При этом на заседании Органа по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) 20 февраля Россия отклонила требование Украины о создании экспертной группы ВТО для рассмотрения спора, инициированного украинской стороной, по поводу ограничения транзита поставок товаров из Украины в третьи страны.
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