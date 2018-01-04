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ФГИ планирует получить 1 млрд гривен от аренды госимущества в 2018
13:37 04.01.2018 |
Фонд государственного имущества планирует получить 1 млрд гривен от аренды государственного имущества в 2018 году.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил первый заместитель ФГИ Дмитрий Парфененко, передают Українські Новини.
"План-2018 - 1 млрд гривен. Судя по тому, что в 2017 году дали даже больше, план на 2018 фонд и его региональные отделения рассчитывают выполнить. По крайней мере со своей стороны мы активно работаем с органами управления объектами аренды, чтобы они предлагали их бизнесу. А процедура передачи в фонде отработана", - сообщил он.
Также Парфененко добавил, что с начала 2018 года ФГИ выставил 30 объектов для передачи в аренду.
Как сообщали Українські Новини, ФГИ перечислил в государственный бюджет 1,041 млрд гривен от аренды госимущества в 2017 году.
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