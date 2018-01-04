Морские порты Украины в 2017г нарастили грузоперевалку лишь на 1%

Морские порты Украины в 2017 году перевалили 132,9 млн тонн грузов, что на 0,9% выше показателей 2016 года, свидетельствуют оперативные данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Объем перевалки импортных грузов за год вырос на 29,1% – до 20,6 млн тонн, тогда как экспортных снизился на 1,4% - до 98,8 млн тонн.

В структуре импорта наибольший прирост – в шесть раз – пришелся на химические и минеральные удобрения – с 20,7 млн тонн в 2016 году до 123,6 млн тонн в 2017-м. Также высокий прирост грузооборота демонстрирует уголь, объем перевалки которого вырос на 64,2% и составил 6,1 млн тонн.

В перевалке экспортных грузов значительную долю занимают зерно – почти 38 млн тонн и продукция металлургии – 33 млн тонн. При этом экспорт растительных масел увеличился до 5,2 млн тонн (прирост на 19,5% по сравнению с 2016 годом).

Объем обработки транзитных грузов возрос на 14% - до 11,778 млн тонн, контейнерная перевалка увеличилась на 23,3% - до 35,201 TEU.

При этом больше всего грузов обработал порт "Южный" – 41,889 млн тонн, увеличив перевалку на 6,6% по сравнению с 2016 годом. Порт "Одесса" перевалил 24,12 млн тонн, "Николаев" – 23,533 млн тонн, "Черноморск" – 17,633 млн тонн.

Как сообщалось, в 2016 году морпорты Украины сократили грузоперевалку на 9% - до 131,7 млн тонн.