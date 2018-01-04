Украина в 2017г сократила выпуск стали на 12%, проката - на 14%, чугуна - на 15%

Украинские горно-металлургические предприятия по итогам 2017 года сократили производство стали, согласно оперативным данным, на 12% по сравнению с 2016 годом - до 21,284 млн тонн.

Как сообщается в информации объединения "Укрметаллургпром" в среду, показатели производства учитывают два месяца работы предприятий на НКТ в этом году (до потери контроля над ними - ИФ).

Кроме того, за указанный период выпуск общего проката снизился на 14% - до 18,439 млн тонн, чугуна - на 15%, до 20,035 млн тонн.

В декабре метпредприятия Украины произвели 1,873 млн тонн чугуна (103% к предыдущему месяцу), 1,876 млн тонн стали (100,4%), 1,7 млн тонн проката (107%). Увеличение производства стали и проката в декабре текущего года по сравнению с ноябрем произошло, в основном, вследствие роста производства на ММК им. Ильича и "Запорожстали".

Метпредприятия, расположенные на подконтрольной территории Украины, в 2017 году произвели: чугуна 19,56 млн тонн (99% к 2016 г.), стали 20,86 млн тонн (99,8%), проката 18 млн тонн (98,5%).

"Снижение общего уровня выпуска основных видов продукции за 12 месяцев 2017 года является следствием потери части мощностей на неподконтрольной территории (НКТ), некоторого падения экспортных цен на металлопрокат в последнем квартале, а также несвоевременного и не в полном объеме обеспечения предприятий сырьевыми и ресурсными материалами из-за неудовлетворительной работы ПАО "Укрзализныця", - поясняется в информации "Укрметаллургпрома".

Как сообщалось, в 2016 году выпуск стали в Украине возрос на 6% по сравнению с 2015 годом - до 24,2 млн тонн, чугуна - на 8%, до 23,6 млн тонн, общего проката - на 6%, до 21,4 млн тонн.