Рынок новых коммерческих авто в 2017 году вырос на 38 процентов

Относительно 2016 года декабрьский рынок новых коммерческих автомобилей вырос на 8% и составил 1205 реализованных машин, сообщает ассоциация «Укравтопром».

Всего по итогам года в Украине было зарегистрировано 11,5 тыс. новых коммерческих авто. Таким образом, в этой части автомобильного рынка потребительская активность выросла на 38 процентов.

Наибольшим спросом в 2017 году пользовались автомобили марки Renault. С января по декабрь процедуру регистрации прошли 2147 коммерческих автомобилей этой французской марки. По сравнению с предыдущим годом продажи коммерческих моделей Renault в Украине увеличились на 27 процентов.

На втором месте с результатом 1173 автомобиля - Fiat. Продажи Fiat в минувшем году выросли на 12 процентов.

Третий показатель у Ford - 1126 машин (+86% к 2016г.).

На четвертой строчки рейтинга, несмотря на введенные санкции, российский ГАЗ, автомобили которого пополнили украинский автопарк 962 новыми коммерческими автомобилями. По сравнению с предыдущим годом спрос на автомобили группы ГАЗ вырос на 3 процента.

Также в пятерку лидеров рынка 2017 года вошел Volkswagen с 911 реализованными автомобилями (+27%).