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Остаток средств на едином казначейском счете в декабре сократился на 91% до 5,1 млрд гривен
10:28 03.01.2018 |
Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в декабре сократился на 90,57% с 54,104 млрд гривен (на 1 декабря) до 5,099 млрд гривен (на 1 января).
Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.
За 2017 год остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258 млрд гривен до 5,1 млрд гривен.
Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2017 году составлял по состоянию на 1 января 14,258 млрд гривен, а максимальный - 61,2 млрд гривен - на 1 сентября.
Как сообщали Українські Новини, за 2016 год остаток средств на едином казначейском счете увеличился с 9,017 млрд гривен до 14,258 млрд гривен.
Единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, с которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.Остаток средств на едином казначейском счете в декабре сократился на 91% до 5,1 млрд гривен
Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в декабре сократился на 90,57% с 54,104 млрд гривен (на 1 декабря) до 5,099 млрд гривен (на 1 января).
Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.
За 2017 год остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258 млрд гривен до 5,1 млрд гривен.
Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2017 году составлял по состоянию на 1 января 14,258 млрд гривен, а максимальный - 61,2 млрд гривен - на 1 сентября.
Как сообщали Українські Новини, за 2016 год остаток средств на едином казначейском счете увеличился с 9,017 млрд гривен до 14,258 млрд гривен.
Единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, с которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.
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