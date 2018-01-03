ГФС сократила реестр крупных налогоплательщиков на 1,2 тыс. до 1,4 тыс. предприятий

Государственная фискальная служба (ГФС) сократила реестр крупных налогоплательщиков на 2018 год на 1 230 предприятий до 1 364 предприятий.

Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.

По состоянию на конец сентября прошлого года, реестр крупнейших налогоплательщиков включал в себя 2 594 предприятия.

В декабре Верховная Рада утвердила ряд изменений в Налоговый кодекс, в результате чего крупнейшим налогоплательщиком считается юридическое лицо или постоянное представительство нерезидента на территории Украины с годовым объемом дохода от всех видов деятельности за последние четыре последовательные налоговые (отчетные) квартала превышает 50 млн евро (ранее эта сумма составляла 1 млн гривен) или общая сумма уплаченных в госбюджет налогов, сборов и платежей за тот же период превышает 1 млн евро (ранее эта сумма составляла 20 млн гривен) при условии, что без таможенных платежей она выше 0,5 млн евро.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году реестр крупнейших налогоплательщиков увеличился на 45% до 2,5 тыс. предприятий по сравнению с 2016 годом.