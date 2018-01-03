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Введение ограничений на безналоговые международные почтовые и экспресс-отправления отстрочены до 2019 г.
10:05 03.01.2018 |
Ограничения на безналоговые пересылки товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях - не более трех на протяжении календарного месяца суммарной фактурной стоимостью до EUR150 вступят в силу 1 января 2019 года.
Об этом говорится в опубликованном в издании "Голос Украины" законе "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году" (законопроект №6776-д).
Начиная с четвертой посылки, такие отправления будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом.
В то же время изменения правил беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже суммой до EUR500 (в аэропортах - до EUR1000) и весом до 50 кг для тех, кто отсутствовал в Украине больше суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов, вступили в силу 1 января 2018 года, говорится в законопроекте.
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