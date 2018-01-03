Украинский авторынок за 2017 год установил посткризисный рекорд

Как сообщает AUTO-Consulting, за 2017 год усилиями всех операторов удалось реализовать 80271 новый легковой автомобиль, что на 24,5% больше, чем за предыдущий год. Рекордные продажи были зафиксированы в декабре, когда в Украине был зафиксирован новый посткризисный рекорд продаж за месяц - 8820 автомобилей.

Декабрь оказался очень хорошим месяцем для автодилеров, на фоне предыдущих двух месяцев стагнации. Но девальвация гривны в конце года погнала покупателей в автосалоны. Так, впервые за последние 3 года дилеры одного бренда даже сумели за один месяц продать более 1000 авто, чего в Украине давно уже никто не делал.

Статистика продажи новых легковых авто в Украине за декабрь и ноябрь 2017 г







