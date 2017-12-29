Реальная зарплата в Украине в ноябре 2017 г. возросла на 21,4% - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в ноябре 2017 года по сравнению с ноябрем 2016 года увеличилась на 21,4%, по сравнению с октябрем 2017 года - на 0,5%, сообщила Государственная служба статистики в четверг.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в ноябре по сравнению с октябрем 2017 года увеличилась на 1,4%, в годовом измерении - на 38,3%, составив 7479 грн, тогда как в октябре - 7377 грн, в сентябре - 7351 грн, августе - 7114 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в ноябре текущего года по сравнению с октябрем 2016 года наблюдался в Тернопольской (на 50,6%), Хмельницкой (на 50,2%), Волынской (на 48,8%), Херсонской (на 48,3%), Закарпатской (на 47,1%), Житомирской (на 46,9%), Винницкой (на 46,8%), Ивано-Франковской и Кировоградской (на 44,6%), Черновицкой (на 44,0%), Черкасской (на 43,8%), Сумской (на 43,0%), Черниговской (на 42,1%), Львовской (на 40,7%), Днепропетровской (на 39,8%), Николаевской (на 37,5%), Одесской (на 38,8%), Полтавской (на 37,2%) областях и Киеве (на 29,2%).

В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны проведения АТО) рост заработной платы составил 34,6% и 25,1% соответственно.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве - 11643 грн, самый низкий - в Черниговской области - 5898 грн.

В ноябре 2017 года по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года заработная плата возросла в сфере образования (на 57,4%), госуправления и обороны, обязательного соцстрахования (на 51,7%), сельском, лесном и рыбном хозяйстве (на 44,8%), в сфере административного и дополнительного обслуживания (на 39,0%); в сфере временного размещения и организации питания (на 37,2%); в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорта и мотоциклов (на 33,1%), промышленности (на 31,6%), строительстве (на 31,4%),на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 31,2%), информации и телекоммуникаций (на 27,6%), операций с недвижимым имуществом (на 28,8%), финансовой и страховой деятельности (на 26,8%), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (на 28,2%).