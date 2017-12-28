Кабмин увеличил перечень рисковых стран в рамках контроля над трансфертным ценообразованием с 65 до 85

Кабинет Министров увеличил перечень рисковых стран в рамках контроля над трансфертным ценообразованием с 65 до 85 стран.

Соответствующее постановление №1045 правительство утвердило 27 декабря, передают Українські Новини.

Правительство утвердило новый перечень государств (территорий), операций с резидентами которых признаются контролируемыми для целей трансфертного ценообразования.

Поскольку произошли изменения критериев формирования перечня, Минфин наработал новый перечень государств (территорий), операций с резидентами которых признаются контролируемыми.

Критерии, по которым происходил отбор: государства (территории), в которых ставка налога на прибыль предприятий на 5 и более процентных пунктов ниже, чем в Украине (то есть ниже 13%); государства, с которыми Украиной не заключены международные договоры с положениями об обмене информацией; государства, компетентные органы которых не обеспечивают своевременный и полный обмен налоговой и финансовой информации на запросы ГФС.

При рассмотрении критерия по ставке налога на прибыль предприятий, которая на 5 и более процентных пунктов ниже, чем в Украине, была учтена не только основная ставка, но и льготные ставки для отдельных отраслей, территорий, видов деятельности.

Операции с контрагентом, зарегистрированным в государстве (на территории), включенной в указанный перечень, признаются контролируемыми для целей трансфертного ценообразования с 1 января отчетного года, следующего за календарным годом, в котором государства (территории) были включены в этот перечень, по ним подается отчет в контролирующие органы.

В перечень вошли 85 государств (территорий).

По сравнению с предыдущим перечнем в новый добавились такие страны, как Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Содружество Доминиканы, Доминиканская Республика, Эстония, Иран, Куба, Лаос, Латвия, Ливан, Маврикий, Мальта, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузия , Венгрия.

Это позволит предотвращать уклонение от уплаты налогов и размывание налоговой базы; обеспечит налогообложение прибыли в стране его создания, что позволит увеличить поступления в государственный бюджет Украины.

Как сообщали Українські Новини, министр финансов Александр Данилюк считает контроль над трансфертным ценообразованием эффективным инструментом борьбы с офшорами.