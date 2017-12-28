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Строительные предприятия Украины увеличили объемы работ на 23%
20:27 27.12.2017 |
Строительные предприятия Украины в январе-ноябре 2017 года увеличили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,5% - до 84,4 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики Украины.
В частности, по данным Госстата, объемы работ по строительству зданий за отчетный период увеличились на 18% - до 42,45 миллиарда гривень, в том числе по строительству жилых зданий - на 12,3%, до 20 миллиардов гривень, по строительству нежилых зданий - на 23,9%, до 22,36 миллиарда гривень. Работы по строительству инженерных сооружений выросли на 27,6% - до 41,95 миллиарда гривень.
В Госстате отметили, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-ноябре составили 74,8% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту - 15,4% и 9,8% соответственно.
Согласно сообщению, строительные предприятия Киева за отчетный период увеличили объемы работ на 31,3% - до 21,3 миллиарда гривень, выполнив 25,2% от общего объема работ в стране.
В сообщении Госстата отмечается, что указанные данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
Как сообщал УНИАН, в январе-октябре 2017 года строительные компании увеличили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,4% - до 73,5 миллиарда гривень.
В 2016 году украинские строительные предприятия увеличили объемы работ по сравнению с 2015 годом на 13,1% - до 70,9 миллиарда гривень, а в 2015 году - снизили на 14,9%, до 55,9 миллиарда гривень.
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