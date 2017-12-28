Финансовые новости
- |
- 28.12.17
- |
- 01:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Экспорт машиностроительной продукции из Украины в страны ЕС за 9 месяцев 2017 г. вырос на 23%
14:42 27.12.2017 |
Экспорт украинской машиностроительной продукции в страны ЕС за 9 месяцев 2017 на 23% превысил показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом заявил вице-президент УСПП, координатор Центра поддержки экспорта Денис Красников в ходе круглого стола «Вступление в силу Соглашения об ассоциации Украины и ЕС: что изменилось?», который состоялся 21 декабря 2017 в Украинском союзе промышленников и предпринимателей.
По данным Центра поддержки экспорта при УСПП, украинский экспорт машиностроительной продукции в последние четыре года стабильно рос и за 9 месяцев 2017 г. превысил показатель докризисного 2013 года, составив более 1,4 млрд. евро.
В исследовании Центра поддержки экспорта говорится, что ключевыми потребителями украинской продукции за этот период стали Германия (доля в экспорте 33%) и Венгрия (доля в экспорте - 27%), на которых в целом приходится 60% украинского машиностроительного экспорта в ЕС. Среди других стран, в которые больше всего поставляют свою продукцию украинские машиностроители - Польша (доля в экспорте 6%), Румыния (6%), Чехия (6%) и Словакия (4%).
Наибольший прирост экспорта за 9 месяцев 2017 г. к трем кварталам 2016 г. пришелся на Румынию (на 79%), Венгрию (на 26%) и Польшу (на 25%).
Ключевыми товарами украинского машиностроения, поставляемыми в страны ЕС, стали кабельно-проводниковая продукция, комплектующие к телефонам, электрочайники, подшипники, оборудование для металлургии, холодильное оборудование для супермаркетов и складов, стиральные машины.
«Особенностью экспорта продукции машиностроения в ЕС является то, что его основу составляют комплектующие, а не конечный продукт, - говорится в исследовании, - именно рост автомобилестроения и сферы телекоммуникаций в ЕС являются ключевыми драйверами роста отечественного экспорта в Евросоюз. Так, более 50% приходится на кабельную продукцию для автомобилей, телефонов и других электрических приборов. И в дальнейшем ситуация будет достаточно позитивной для украинских компаний».
Впрочем, как отмечали участники круглого стола, несмотря на ассоциацию с ЕС, для большинства отечественных машиностроительных предприятий этот рынок пока остается закрытым. Основными препятствиями доступа на рынок ЕС является высокая конкуренция и сложная и затратная процедура сертификации продукции.
«Для расширения экспорта продукции машиностроения в ЕС украинским компаниям следует обратить внимание на поиск производителей в странах ЕС с целью налаживания кооперации», - отметил в своем выступлении Денис Красников. По мнению эксперта, кооперация хотя и имеет значительно меньшую маржу, чем поставки на экспорт своей продукции, однако позволит отечественному бизнесу загрузить заказами собственные производства, появиться на рынке ЕС и заработать репутацию, получив средства на развитие собственного производства. При этом он отметил, что сегодня Центр поддержки экспорта получает такие предложения по кооперации, в частности от немецких партнеров.
Денис Красников также выступил с инициативой с целью поддержки машиностроителей создать рабочие группы при Минэкономразвития и торговли с участием представителей ведущих производителей и бизнес-ассоциаций. По его мнению, общей задачей таких групп должно стать создание программы мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности отдельных сегментов машиностроения, чья продукция пользуется наибольшим спросом в ЕС. Среди таких мероприятий должны стать финансирование участия экспортеров в выставках за рубежом, снятие валютных ограничений для машиностроительной продукции, особенно в вопросах поставок в рамках публичных закупок в ЕС и проведения денежной политики для удешевления кредитов для экспортеров.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Окончательные цифры обмена заложниками с ОРДЛО – 73 на 233
|НБУ упростил условия проведения арбитражных операций на условиях маржинальной торговли
|Как изменилась армия за год
|НАБУ проводит выемку документов в Ощадбанке по 3 делам о спецконфискации $1,5 млрд Януковича и его окружения
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Задолженность по выплате зарплаты в Украине в ноябре возросла на 5,1% - Госстат
|Строительные предприятия Украины увеличили объемы работ на 23%
|НБУ упростил перемещение банковских металлов через границу
|СБУ отрицает предоставление Станчаку необходимых разрешений для работы президентом Укртрансгаза
|В Украину могут зайти еще два лоукоста, - Омелян
|Экспорт машиностроительной продукции из Украины в страны ЕС за 9 месяцев 2017 г. вырос на 23%
Это интересно
|Opera встроила в свой браузер защиту от майнеров
|Спустя сутки после признания о замедлении смартфонов на Apple уже дважды подали в суд
|Кавалер парикмахерских услуг: феномен успеха Toni & Guy
|Facebook запустила новую функцию защиты от фишинга
|Новые очки дополненной реальности Magic Leap: прорыв или нет?
|Названы смартфоны 2017 года с самыми живучими батареями
|Apple подтвердила наличие в iOS функции, снижающей производительность при износе аккумулятора