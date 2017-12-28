Экспорт машиностроительной продукции из Украины в страны ЕС за 9 месяцев 2017 г. вырос на 23%

Экспорт украинской машиностроительной продукции в страны ЕС за 9 месяцев 2017 на 23% превысил показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом заявил вице-президент УСПП, координатор Центра поддержки экспорта Денис Красников в ходе круглого стола «Вступление в силу Соглашения об ассоциации Украины и ЕС: что изменилось?», который состоялся 21 декабря 2017 в Украинском союзе промышленников и предпринимателей.

По данным Центра поддержки экспорта при УСПП, украинский экспорт машиностроительной продукции в последние четыре года стабильно рос и за 9 месяцев 2017 г. превысил показатель докризисного 2013 года, составив более 1,4 млрд. евро.

В исследовании Центра поддержки экспорта говорится, что ключевыми потребителями украинской продукции за этот период стали Германия (доля в экспорте 33%) и Венгрия (доля в экспорте - 27%), на которых в целом приходится 60% украинского машиностроительного экспорта в ЕС. Среди других стран, в которые больше всего поставляют свою продукцию украинские машиностроители - Польша (доля в экспорте 6%), Румыния (6%), Чехия (6%) и Словакия (4%).

Наибольший прирост экспорта за 9 месяцев 2017 г. к трем кварталам 2016 г. пришелся на Румынию (на 79%), Венгрию (на 26%) и Польшу (на 25%).

Ключевыми товарами украинского машиностроения, поставляемыми в страны ЕС, стали кабельно-проводниковая продукция, комплектующие к телефонам, электрочайники, подшипники, оборудование для металлургии, холодильное оборудование для супермаркетов и складов, стиральные машины.

«Особенностью экспорта продукции машиностроения в ЕС является то, что его основу составляют комплектующие, а не конечный продукт, - говорится в исследовании, - именно рост автомобилестроения и сферы телекоммуникаций в ЕС являются ключевыми драйверами роста отечественного экспорта в Евросоюз. Так, более 50% приходится на кабельную продукцию для автомобилей, телефонов и других электрических приборов. И в дальнейшем ситуация будет достаточно позитивной для украинских компаний».

Впрочем, как отмечали участники круглого стола, несмотря на ассоциацию с ЕС, для большинства отечественных машиностроительных предприятий этот рынок пока остается закрытым. Основными препятствиями доступа на рынок ЕС является высокая конкуренция и сложная и затратная процедура сертификации продукции.

«Для расширения экспорта продукции машиностроения в ЕС украинским компаниям следует обратить внимание на поиск производителей в странах ЕС с целью налаживания кооперации», - отметил в своем выступлении Денис Красников. По мнению эксперта, кооперация хотя и имеет значительно меньшую маржу, чем поставки на экспорт своей продукции, однако позволит отечественному бизнесу загрузить заказами собственные производства, появиться на рынке ЕС и заработать репутацию, получив средства на развитие собственного производства. При этом он отметил, что сегодня Центр поддержки экспорта получает такие предложения по кооперации, в частности от немецких партнеров.

Денис Красников также выступил с инициативой с целью поддержки машиностроителей создать рабочие группы при Минэкономразвития и торговли с участием представителей ведущих производителей и бизнес-ассоциаций. По его мнению, общей задачей таких групп должно стать создание программы мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности отдельных сегментов машиностроения, чья продукция пользуется наибольшим спросом в ЕС. Среди таких мероприятий должны стать финансирование участия экспортеров в выставках за рубежом, снятие валютных ограничений для машиностроительной продукции, особенно в вопросах поставок в рамках публичных закупок в ЕС и проведения денежной политики для удешевления кредитов для экспортеров.