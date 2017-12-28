Кабмин одобрил реформу концессионного законодательства

Сегодня, 27 декабря, Кабинет министров одобрил три законопроекта Минэкономразвития по реформе концессионного законодательства в Украине.

Как сообщает пресс-служба МЭРТ, законопроект "О концессиях" закладывает основу для формирования механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). Два других законопроекта вносят необходимые изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы Украины.

Законопроектом "О концессиях" предусмотрено:

* разграничение регулирования концессии и других форм осуществления ГЧП;

* единая процедура инициирования и принятия решения по осуществлению ГЧП;

* введение прозрачной процедуры выбора концессионера (концессионный конкурс, конкурентный диалог, прямые переговоры);

* возможность привлечения советников и независимых экспертов для подготовки проектов ГЧП в форме концессии;

* дополнительные гарантии для концессионеров и кредиторов;

* упрощение процедур выделения земельных участков для проектов ГЧП в форме концессии;

* особенности концессии по строительству и эксплуатации автомобильных дорог;

* возможность передачи разрешения споров, возникающих в связи с выполнением концессионного договора международному коммерческому или инвестиционному арбитражу.

Реформа концессионного законодательства поможет привлечь стратегического инвестора и стимулирует масштабную перестройку инфраструктуры, заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Например, в Турции частный бизнес и государство через механизм ГЧП вместе строят новый аэропорт в Стамбуле, общая стоимость которого составляет около 36 млрд евро. В странах ЕС на условиях концессии было построено и эксплуатируется более 50 тыс. км дорог. В Украине же сегодня подавляющее большинство договоров ГЧП реализуется в сфере ЖКХ. С 189 договоров является 155 договоров концессии, но решение о целесообразности реализации таких проектов приняты без проведения оценки, обычно используются в международной практике", - отметил Кубив.