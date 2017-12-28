ГФС заявила об отмене судом решения о блокировке закупки сканеров для таможни и начале нового тендера

Окружной административный суд Киева по иску Государственной фискальной службы (ГФС) отменил решение, которым в сентябре 2017 года была заблокирована закупка сканеров для таможни, сообщил исполняющий обязанности главы ведомства Мирослав Продан.

"Поэтому без промедления начнем процедуру конкурсных торгов. На первом этапе планируем закупить семь стационарных сканирующих комплексов. В планах на январь также начало тендера на закупку около 20 весовых комплексов для таможни", - написал Мирослав Продан на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Он также отметил, что за счет детенизации, борьбы с контрабандой и схемой минимизации таможенных платежей ГФС удалось дополнительно обеспечить поступлений в бюджет на 70 млрд грн, однако потенциал "таможенной тени", которая еще остается, еще велик.

"В июне этого года в центральном аппарате ГФС создано структурное подразделение - Департамент таргетинга и управления таможенными рисками. Это мониторинговый центр, который с помощью видеокамер имеет возможность отслеживать все процессы на государственной границе и эффективно на них реагировать. Сегодня это только оперативная информация в режиме онлайн, а завтра этот комплекс будет включать контроль над работой сканирующих систем, весовых комплексов, GPS-замков, которые планируем устанавливать на грузовые автомобили, следующих из-за границы на место таможенного оформления груза", - сообщил М.Продан.

Как сообщалось, ГФС 4 июля объявила тендеры на закупку шести систем для осмотра грузового транспорта, которым планировали оснастить Львовскую, Закарпатскую и Волынскую таможни. Однако электронная система публичных закупок ProZorro из-за обжалования заблокировала тендеры. Тендер еще по двум таким системам был заблокировал по причине обжалования их в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ). Однако 22 сентября комитет отменил тендер.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял о намерении инициировать увольнение главы АМКУ Юрия Терентьева в случае выявления сговора для прикрытия контрабанды на таможне.

В свою очередь Ю.Терентьев пояснил, что тендер был отменен законно - вследствие недостаточного количества участников. Он объяснил, что из семи тендерных предложений ГФС отклонила все, кроме двух. Впоследствии одно из них было обжаловано, а АМКУ принял решение об отмене тендера, так как к торгам мог быть допущен только один участник.

При этом М.Продан отметил, что необходимое оборудование в мире производит только три компаний, одна из которых отказалась от участия в торгах, а участие второй было оспорено в АМКУ. По его словам, механизм обжалования использовали в интересах тех, кто зарабатывает на контрабанде. В связи с этим ГФС подала заявление в суд об обжаловании решения АМКУ.