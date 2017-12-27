Потребление бензинов и ДТ в ноябре снова выросло, – Госстат

Потребление бензинов и дизельного топлива в ноябре 2017 г. составило 628 тыс. т, что на 4,6% (на 28 тыс. т) выше результата ноября прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

Главным фактором роста остается промышленное потребление ДТ, которое в ноябре увеличилось на 12,5% - до 374,2 тыс. т. Промпотребление бензинов также показало рост (+3%) и составило 46,5 тыс. т.

Розничная реализация ДТ через АЗС в ноябре снизилась на 1,6% (на 1,5 тыс. т) - до 94,4 тыс. т, продажи бензинов сократились на 11% - до 113 тыс. т.

В целом потребление бензина в Украине за отчетный месяц сократилось на 7,3% - до 159,2 тыс. т, а потребление ДТ выросло на 9,4% - до 468,6 тыс. т.

За одиннадцать месяцев этого года общее потребление бензина и ДТ выросло на 2,9% - до 6,45 млн т: потребление ДТ увеличилось на 7,7% - до 4,61 млн т, бензина - упало на 7,2%, до 1,83 млн т.

Как сообщал enkorr, баланс рынка бензинов и дизтоплива в январе-ноябре 2017 г. составил 7,35 млн т, что практически соответствует показателю января-ноября 2016 г. (7,30 млн т).

Напомним, суммарное потребление топлива в Украине в 2016 г. составило 6,78 млн т, что на 117 тыс. т (-1,7%) меньше 2015 г.