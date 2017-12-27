Финансовые новости
- |
- 27.12.17
- |
- 13:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Потребление бензинов и ДТ в ноябре снова выросло, – Госстат
11:37 27.12.2017 |
Потребление бензинов и дизельного топлива в ноябре 2017 г. составило 628 тыс. т, что на 4,6% (на 28 тыс. т) выше результата ноября прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).
Главным фактором роста остается промышленное потребление ДТ, которое в ноябре увеличилось на 12,5% - до 374,2 тыс. т. Промпотребление бензинов также показало рост (+3%) и составило 46,5 тыс. т.
Розничная реализация ДТ через АЗС в ноябре снизилась на 1,6% (на 1,5 тыс. т) - до 94,4 тыс. т, продажи бензинов сократились на 11% - до 113 тыс. т.
В целом потребление бензина в Украине за отчетный месяц сократилось на 7,3% - до 159,2 тыс. т, а потребление ДТ выросло на 9,4% - до 468,6 тыс. т.
За одиннадцать месяцев этого года общее потребление бензина и ДТ выросло на 2,9% - до 6,45 млн т: потребление ДТ увеличилось на 7,7% - до 4,61 млн т, бензина - упало на 7,2%, до 1,83 млн т.
Как сообщал enkorr, баланс рынка бензинов и дизтоплива в январе-ноябре 2017 г. составил 7,35 млн т, что практически соответствует показателю января-ноября 2016 г. (7,30 млн т).
Напомним, суммарное потребление топлива в Украине в 2016 г. составило 6,78 млн т, что на 117 тыс. т (-1,7%) меньше 2015 г.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кто больше всех заработал на торговле топливом в Украине
|Финансисты допускают укрепление гривни на межбанке и на наличном рынке
|Воскресные выборы в ОТО: Почему оппозиция опять проиграла, а власть не победила
|США могут наказать Украину за пиратство
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|AMIC и KLO 27 декабря повысили цены на топливо
|Потребление бензинов и ДТ в ноябре снова выросло, – Госстат
|Баланс рынка топлив в январе-ноябре составил 7,35 млн т
|Кто больше всех заработал на торговле топливом в Украине
|В Украине будут по-новому продавать франшизы
|Золото незначительно дешевеет 27 декабря
Это интересно
|Кавалер парикмахерских услуг: феномен успеха Toni & Guy
|Facebook запустила новую функцию защиты от фишинга
|Новые очки дополненной реальности Magic Leap: прорыв или нет?
|Названы смартфоны 2017 года с самыми живучими батареями
|Apple подтвердила наличие в iOS функции, снижающей производительность при износе аккумулятора
|Европейский суд приравнял Uber к такси. Что из этого следует?
|Facebook добавляет в социальную сеть новую функцию распознавания лиц на фото