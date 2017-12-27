В Украине будут по-новому продавать франшизы

Денис Вергун / UBR.ua

Украинские депутаты взялись за урегулирование рынка франчайзинга. Соответствующий законопроект (№7430) зарегистрировали в Верховной Раде на прошлой неделе. Сейчас его предоставили депутатам на ознакомление.

Не первая попытка

Сегодня франчайзинг в Украине регулируется главой 76 Гражданского кодекса и имеет название «коммерческая концессия». Кроме того, такие деловые отношение оформляют как лицензионные договоры или договоры о совместной деятельности.

И если в каком-то из этих документов условия сотрудничества не будут выписаны в полном объеме, часть договора или весь документ могут легко признать недействительными через суд, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Такое положение вещей, по мнению авторов документа, сдерживает развитие рынка и приход к нам иностранных инвесторов.

Согласны с депутатами и участники рынка, которые полагают, что за регулирование рынка франчайзинга давно следовало взяться. Более того, часть норм, выписанных в нынешнем документе, уже содержались в проекте закона еще в 2002 году, а часть позиций возникла по мере развития рынка. С тех пор в Раде регистрировали еще пять законодательных инициатив, которые в той или иной мере касались, а некоторые и влияли, на рынок франчайзинга.

К тому же, говорят эксперты, подходы рынка в некоторых позициях уже опережают идеи представленного проекта - уже есть Третейский франчайзинговый суд при Ассоциации франчайзинга, следовательно, подсудность споров может быть описана детальнее.

Главное - правильно назвать

«Самое важное в законопроекте для рынка - урегулирование терминологии и базовых подходов. Это важнейших шаг, который позволит отойти от коммерческой концессии и начать формировать культуру франчайзинга. Над чем еще вместе поработаем, так это над регистрацией договора, функционированием саморегулирующей организации, условиями входа иностранных франшиз и более широким трактованием использования торговых марок во франчайзинге», - отметил в разговоре с UBR.ua глава Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос.

По сути, в проекте нового закона впервые для украинского законодательства появляется термин, определяющий франчайзинг.

Особенностями проекта является то, что законодатель ограничивает срок действия договора франчайзинга тремя годами. Также в перечень объектов, которые могут быть переданы по договору франчайзинга, теперь включены технологический процесс и специализированное оборудование.

«Стороны договора франчайзинга определены в качестве субъектов предпринимательской деятельности (юрлицо или физлицо-предприниматель). Таким образом, субъектный состав исключает возможность подписания договора франчайзинга с физлицом, не обладающим статусом субъекта предпринимательской деятельности», - отметила юрист ICF Legal Service Наталья Кроник.

Договор придется регистрировать

Проектом закона предусмотрена регистрация франчайзингового договора (с учетом требований антимонопольного законодательства) органом, который проводит регистрацию юрлица или ФЛП.

Договор франчайзинга на использование объекта, охраняемого патентным законодательством Украины, также подлежит регистрации в центральном органе исполнительной власти в области патентов и знаков для товаров и услуг.

Таким образом, если законопроект примут, в большинстве случаев договор придется регистрировать дважды - в органе, отвечающем за регистрацию субъекта предпринимательской деятельности и в органе, регистрирующем права на интеллектуальную собственность.

Так законодатель ограничивает возможность подписания «теневых договоров», по которым никто никому не платит - до момента регистрации договор будет считаться недействительным.

За качество ответит франчайзер

Законодатель также предусмотрел возможность выплачивать вознаграждение в форме разовых или периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором франчайзинга.

«Самым интересным в новом законопроекте является то, что законодатель возложил на правообладателя (лицо, которое передает права на объект франчайзинга) ответственность за качество услуг и товаров, предоставляемых франчайзи. Возможно, законодатель таким образом желает простимулировать правообладателя следить за качеством предоставления услуг и производства товаров», - заметила Кроник.