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Украина на треть увеличит расходы на закупку оружия и военной техники
18:35 22.12.2017 |
Министерство обороны Украины в 2018 году увеличит расходы на закупку вооружения и военной техники на 34% - до 18,1 миллиарда гривень, что соответствует не менее 20% от общего бюджета ведомства. Об этом сообщил начальник управления планирования бюджета Департамента финансов Минобороны Константин Кифаренко.
"На 2018 год общая сумма 86 миллиардов гривень (бюджет Минобороны на 2018 год - УНИАН), планируется направить 18,1 миллиарда гривень на закупку вооружения и военной техники, увеличение по сравнению с предыдущим годом на 34%. Это распределение соответствует коллективным требованиям, которые приняты в странах-членах НАТО относительно выделения не менее 20% (общего бюджета ведомства - УНИАН) на закупку вооружения и модернизацию", - сказал Кифаренко.
По его словам, расходы на персонал в следующем году предусматриваются на уровне 50,4 миллиарда гривень - увеличение на 7,1 миллиарда гривень, или на 16,5%. На инфраструктуру будет направлено 5,2 миллиарда гривень (рост на 2,3 миллиарда гривень), что предусматривает строительство жилья, капитальный ремонт военных объектов, переоборудование казарм. Эксплуатационные расходы составят 12,3 миллиарда гривень (рост на 2,8 миллиарда гривень).
Как сообщал УНИАН, в бюджете на 2017 год расходы на нужды Минобороны были утверждены в размере 64 миллиардов гривень.
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