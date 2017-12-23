Гройсман выступает за законную регистрацию ввозимых в страну автомобилей

Премьер министр Украины Владимир Гройсман считает ненормальной ситуацию с ввозом в Украину автомобилей без законной их регистрации на территории страны.

"Не должно быть кого-то избранного на каких-то номерах. Я считаю, что должна быть отдельная система растаможивания в стране. Если ставки непомерные - давайте об этом говорить, но завозить автомобили, которые нигде никем не зарегистрированы и на которых часто совершаются преступления и нельзя ничего выяснить - это ненормально", - сказал он в ходе итоговой годовой пресс-конференции в пятницу.

По словам премьера, уже ведется работа в профильном комитете парламента, нужно совещаться с депутатскими фракциями для того, чтобы навести порядок в этом вопросе.

"Никто не хочет делать что-то во зло по отношению к автомобилистам, но надо понимать, что нужно находить правильные решения, которые будут делать всех равными перед законом. По-другому быть не может. Думаю, большинство украинцев с этим согласны", - резюмировал В.Гройсман.

Ранее руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины, экс-министр транспорта Польши, Славомир Новак отмечал, что регистрация автомобилей по фактическому месту их использования является цивилизованной практикой стран Европы.

"Если кто использует автомобиль в Украине - это уже украинский автомобиль, должна быть украинская регистрация. Я понимаю, что есть некая "контроверсия", но закон есть закон, и те, кто купил должны заплатить налоги, зарегистрировать автомобиль тут, другого выхода нет", - говорил он.

Между тем, в сентябре 2017 года владельцы авто на иностранной регистрации под стенами Верховной Рады проводили акцию с требованием к украинским властям введения механизма легализации уже завезенных в страну автомобилей на еврономерах, а также реформирования таможенных правил для ввоза таких автомобилей.

Среди целей акции были: доступная растаможка (% стоимости авто) на все автомобили для всех граждан Украины, введение простого и доступного механизма легализации завезенных автомобилей (установление ставки платежей в бюджет в пределах 15-30% стоимости авто), мораторий на действие экологических норм Евро5 как условия ввоза и регистрации б/у автомобилей в Украине, прекращение "репрессий" силовых структур в отношении водителей автомобилей на еврономерах.