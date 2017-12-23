Налог на выведенный капитал можно будет вводить при сокращении бюджетных расходов, - Минфин

Министерство финансов констатирует, что налог на выведенный капитал можно будет вводить вместо налога на прибыль при сокращении бюджетных расходов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина со ссылкой на слова госсекретаря министерства Евгения Капинуса, передают Українські Новини.

Согласно ранее принятому закону, Минфин принял обязанность разработать законопроект по налогу на выведенный капитал, который планируется ввести вместо налога на прибыль.

Главная новация данного законопроекта заключается в кардинальном изменении модели налогообложения прибыли предприятий.

Поэтому, предлагается облагать налогом прибыль предприятий не в момент ее фактического получения, а в момент распределения в адрес фактического акционера.

Безусловно, что введение этого налога имеет много преимуществ, но есть и риски.

Основные преимущества для бизнеса: снижение налоговой нагрузки, упрощение администрирования, уменьшения дискреции; недостатки - списание отсроченных налоговых активов, риск переквалификации расходов в дивиденды.

Основные преимущества для государства: детенизация экономики, улучшение бизнес-климата.

Кроме того, необходимо обратить внимание на бюджетные потери.

По разным подсчетам, размер уменьшения налоговых поступлений может составлять от 20 до 30 млрд гривен в год.

К другим недостаткам также можно отнести тяжелую прогнозируемость во времени налоговых поступлений.

Поэтому, принятие решения о замене налога на прибыль предприятий по налогу на выведенный капитал возможно только при таких условиях: уменьшение бюджетных расходов для компенсации бюджетных потерь от введения; реформирование ГФС и усиление ее институциональной способности в администрировании налога.

Как сообщали Українські Новини, министр финансов Александр Данилюк ожидает, что отмена налога на прибыль и введение вместо него налога на выведенный капитал приведет к сокращению доходной части бюджета на 30 млрд гривен.