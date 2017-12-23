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Минфин рассматривает возможность введения цифровых РРО
14:46 22.12.2017 |
Министерство финансов рассматривает возможность введения цифровых регистраторов расчетных операций (РРО).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина со ссылкой на слова госсекретаря министерства Евгения Капинуса, передают Українські Новини.
"Минфин работает над расширением сферы применения РРО. Это один из важных инструментов для детенизации экономики страны", - говорится в сообщении.
В частности, для уменьшения расходов предпринимателей на приобретение традиционных РРО сейчас в рамках деятельности созданной при Минфине рабочей группы прорабатывается вопрос введения всех возможных технологий в сфере РРО, в том числе внедрения цифровых РРО.
Бизнес получит возможность использовать собственные компьютеры, планшеты, смартфоны или другие устройства для формирования расчетных документов и фискальных отчетных чеков.
Также рабочая группа наработала механизм (так называемый "кэшбек"), который будет стимулировать покупателя получать фискальный чек за товар или услугу.
Покупатель будет иметь возможность проверить его электронную копию на портале проверки расчетных операций.
Кроме того, рабочая группа наработала изменения в приказ Минфина №547, которые направлены на либерализацию порядка регистрации РРО.
В частности, предприниматели будут подавать меньшее количество документов, необходимых для регистрации РРО, и предоставлять соответствующие документы в электронном виде.
Также предусматривается расширение возможностей электронных сервисов ГФС при регистрации РРО.
Как сообщали Українські Новини, 18 декабря Кабинет Министров установил предельный размер годового объема расчетных операций по продаже товаров, в случае превышения которого применяются регистраторы расчетных операций (РРО), в 500 тыс. гривен (ранее этот показатель составлял 200 тыс. гривен).
Кроме того, предельный размер таких продаж для структурных подразделений субъектов хозяйствования увеличен с 75 тыс. гривен до 250 тыс. гривен.
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