Финансовые новости
- |
- 23.12.17
- |
- 19:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Глава ГФС допускает полное погашение 14 млрд грн долга по переплате налога на прибыль в 2018 г.
09:51 22.12.2017 |
Государственная фискальная служба (ГФС) в 2017 году сократила долг по переплате налога на прибыль с 20 млрд грн до 14 млрд грн, сообщил и.о.главы службы Мирослав Продан.
"Если такая динамика будет сохранена и в следующем году, то к концу 2018-го мы вообще сведем эту задолженность до нуля", - написал он на своей странице в Facebook.
М.Продан пояснил, что это удалось сделать за счет возросших начислений по налогу на прибыль из-за детенизации. В частности, втрое уменьшилось количество плательщиков, которые декларировали доходы на уровне расходов, и на 25% - количество убыточных предприятий.
Глава ГФС заявил, что ведомство никогда не вернется к прежней практике, когда за счет переплаты налогов на прибыль имитировали выполнения плана.
Как сообщалось, ГФС предлагала в госбюджете закрепить направление на погашение долга по переплате налога на прибыль части средств от спецконфискации, однако такая инициатива не нашла поддержки.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ отсрочил на 2 года срок увеличения уставного капитала банков до 300 млн грн
|Гройсман высказался против открытия рынка земли
|Расчеты с Газпромом будут проведены в феврале-2018 после решения арбитража по транзиту - Коболев
|Нафтогаз по решению Стокгольмского арбитража не будет платить за поставленный "Газпромом" газ на НКТ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Гройсман высказался против открытия рынка земли
|С 18 по 22 декабря железнодорожные партии дизельного топлива подорожали на 250 грн/т - до 26 610 грн/т
|Расчеты с Газпромом будут проведены в феврале-2018 после решения арбитража по транзиту - Коболев
|Украина на треть увеличит расходы на закупку оружия и военной техники
|Госбюджет-2018: на строительство нового патронного завода направят 1,4 миллиарда
|Цена Газпрома для Нафтогаза будет равна цене газа на европейском хабе - глава НАК
Это интересно
|Uber открыл офис в Киеве, назначил А.Стаха генеральным менеджером сервиса в Центральной и Восточной Европе
|Профессии будущего: чему учиться, чтобы преуспеть в конкуренции с роботами
|В Токийском университете открыт новый самовосстанавливающийся материал, который планируют использовать в смартфонах
|Индекс страсти и инвестиции
|Jeep Cherokee обновился. Теперь он такой же, как все
|В будущем году 3D-сенсоры придут в смартфоны массового сегмента
|Представлены смартфоны Samsung Galaxy A8 и Galaxy A8+