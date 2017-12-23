Глава ГФС допускает полное погашение 14 млрд грн долга по переплате налога на прибыль в 2018 г.

Государственная фискальная служба (ГФС) в 2017 году сократила долг по переплате налога на прибыль с 20 млрд грн до 14 млрд грн, сообщил и.о.главы службы Мирослав Продан.

"Если такая динамика будет сохранена и в следующем году, то к концу 2018-го мы вообще сведем эту задолженность до нуля", - написал он на своей странице в Facebook.

М.Продан пояснил, что это удалось сделать за счет возросших начислений по налогу на прибыль из-за детенизации. В частности, втрое уменьшилось количество плательщиков, которые декларировали доходы на уровне расходов, и на 25% - количество убыточных предприятий.

Глава ГФС заявил, что ведомство никогда не вернется к прежней практике, когда за счет переплаты налогов на прибыль имитировали выполнения плана.

Как сообщалось, ГФС предлагала в госбюджете закрепить направление на погашение долга по переплате налога на прибыль части средств от спецконфискации, однако такая инициатива не нашла поддержки.