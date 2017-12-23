Промпроизводство в Украине в ноябре-2017 выросло на 0,3% к ноябрю-2016 - Госстат

Промышленное производство в Украине в ноябре 2017 года увеличилось на 0,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, тогда как в октябре рост составил 0,4%, а в сентябре было зафиксировано снижение на 0,3%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в ноябре-2017 к ноябрю-2016 увеличилось на 0,1%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в ноябре этого года промышленное производство выросло на 0,3%, а с учетом сезонного фактора - на 0,6%.

В перерабатывающей промышленности в ноябре-2017 к ноябрю-2016 рост составил 3%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 1,4%, однако в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха был зафиксирован спад на 6,4%.

Согласно сообщению, в целом за 11 месяцев 2017 года промышленное производство в Украине уменьшилось на 0,1% к аналогичному периоду 2016 года, тогда как по итогам десяти месяцев отставание составляло 0,2%, девяти - 0,3%, восьми - 0,4%, семи месяцев - 0,7%.

В перерабатывающей промышленности по итогам января-ноября зафиксирован рост на 3,9%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 0,9%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха произошло сокращение производства на 5,7%.

По данным Госстата, в январе-ноябре текущего года наибольший положительный результат в промышленности зафиксирован в Одесской (14,5%), Ивано-Франковской (11,8%), Ривненской (9,3%), Киевской (8,5%), Житомирской и Винницкой (по 8,8%), Черновицкой (7,3%), Кировоградской (6,3%), Харьковской (6,1%) и Запорожской (6,0%) областях.

Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в январе-ноябре 2017г по сравнению с январем-ноябрем 2016г снизилось на 31%, в Донецкой области - на 12,4%, в том числе в ноябре-2017 по сравнению с ноябрем-2016 в Луганской области спад составил 41%, в Донецкой - 10,3% (без учета зоны проведения АТО).

Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году - на 10,1%, в 2013 году - на 4,3%, в 2012 году - на 0,7%.

Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-ноябре 2017г.

ноябрь 2017 к октябрю 2017, % ноябрь 2017 к ноябрю 2016, % январь-ноябрь 2017 к январю-ноябрю 2016, % Справочно январь-ноябрь 2016 к январю-ноябрю 2015, % Промышленность всего 100,3 100,3 99,9 102,6 Добывающая и перерабатывающая промышленность 99,2 101,4 100,9 102,7 Добывающая промышленность и разработка карьеров 102,3 97,2 94,0 99,7 - добыча каменного и бурого угля 115,6 87,0 83,3 105,3 - добыча сырой нефти и природного газа 100,0 100,6 100,1 97,2 - добыча металлических руд 101,6 98,8 93,4 97,7 Перерабатывающая промышленность 98,1 103,0 103,9 104,1 в том числе 92,6 98,9 103,5 103,3 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 92,6 98,9 103,5 103,3 Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов 102,7 104,5 107,1 102,0 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 97,1 102,1 102,8 102,6 Производство кокса, и продуктов нефтепереработки, 98,9 92,4 84,3 109,2 Производство химических изделий и химической продукции 99,2 146,1 114,9 101,7 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 105,1 118,9 103,8 105,1 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 97,6 106,8 106,8 108,9 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 98,2 102,7 99,2 107,3 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 109,1 103,6 106,5 101,9 производство компьютеров, электрической и оптической продукции 89,2 72,8 104,0 125,4 производство электрического оборудования 113,2 91,9 97,5 100,6 Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам 106,8 100,5 104,1 102,3 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 113,6 123,9 115,4 98,0 Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 95,0 100,2 109,8 101,4 Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 108,4 93,6 94,3 101,7

Данные: Госстат.