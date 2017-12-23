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Промпроизводство в Украине в ноябре-2017 выросло на 0,3% к ноябрю-2016 - Госстат
20:19 21.12.2017 |
Промышленное производство в Украине в ноябре 2017 года увеличилось на 0,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, тогда как в октябре рост составил 0,4%, а в сентябре было зафиксировано снижение на 0,3%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.
Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в ноябре-2017 к ноябрю-2016 увеличилось на 0,1%.
Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в ноябре этого года промышленное производство выросло на 0,3%, а с учетом сезонного фактора - на 0,6%.
В перерабатывающей промышленности в ноябре-2017 к ноябрю-2016 рост составил 3%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 1,4%, однако в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха был зафиксирован спад на 6,4%.
Согласно сообщению, в целом за 11 месяцев 2017 года промышленное производство в Украине уменьшилось на 0,1% к аналогичному периоду 2016 года, тогда как по итогам десяти месяцев отставание составляло 0,2%, девяти - 0,3%, восьми - 0,4%, семи месяцев - 0,7%.
В перерабатывающей промышленности по итогам января-ноября зафиксирован рост на 3,9%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 0,9%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха произошло сокращение производства на 5,7%.
По данным Госстата, в январе-ноябре текущего года наибольший положительный результат в промышленности зафиксирован в Одесской (14,5%), Ивано-Франковской (11,8%), Ривненской (9,3%), Киевской (8,5%), Житомирской и Винницкой (по 8,8%), Черновицкой (7,3%), Кировоградской (6,3%), Харьковской (6,1%) и Запорожской (6,0%) областях.
Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в январе-ноябре 2017г по сравнению с январем-ноябрем 2016г снизилось на 31%, в Донецкой области - на 12,4%, в том числе в ноябре-2017 по сравнению с ноябрем-2016 в Луганской области спад составил 41%, в Донецкой - 10,3% (без учета зоны проведения АТО).
Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году - на 10,1%, в 2013 году - на 4,3%, в 2012 году - на 0,7%.
Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-ноябре 2017г.
|ноябрь 2017 к октябрю 2017, %
|ноябрь 2017 к ноябрю 2016, %
|январь-ноябрь 2017 к январю-ноябрю 2016, %
|Справочно январь-ноябрь 2016 к январю-ноябрю 2015, %
|Промышленность всего
|100,3
|100,3
|99,9
|102,6
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|99,2
|101,4
|100,9
|102,7
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|102,3
|97,2
|94,0
|99,7
|- добыча каменного и бурого угля
|115,6
|87,0
|83,3
|105,3
|- добыча сырой нефти и природного газа
|100,0
|100,6
|100,1
|97,2
|- добыча металлических руд
|101,6
|98,8
|93,4
|97,7
|Перерабатывающая промышленность
|98,1
|103,0
|103,9
|104,1
|в том числе
|92,6
|98,9
|103,5
|103,3
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|92,6
|98,9
|103,5
|103,3
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов
|102,7
|104,5
|107,1
|102,0
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|97,1
|102,1
|102,8
|102,6
|Производство кокса, и продуктов нефтепереработки,
|98,9
|92,4
|84,3
|109,2
|Производство химических изделий и химической продукции
|99,2
|146,1
|114,9
|101,7
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|105,1
|118,9
|103,8
|105,1
|Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции
|97,6
|106,8
|106,8
|108,9
|Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|98,2
|102,7
|99,2
|107,3
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|109,1
|103,6
|106,5
|101,9
|производство компьютеров, электрической и оптической продукции
|89,2
|72,8
|104,0
|125,4
|производство электрического оборудования
|113,2
|91,9
|97,5
|100,6
|Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам
|106,8
|100,5
|104,1
|102,3
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|113,6
|123,9
|115,4
|98,0
|Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования
|95,0
|100,2
|109,8
|101,4
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|108,4
|93,6
|94,3
|101,7
Данные: Госстат.
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