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НКРСИ проведет один из тендеров на лицензии 4G в конце февраля
18:45 21.12.2017 |
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), приняла решение о проведении тендера на получение лицензий для внедрения связи нового поколения 4G в диапазоне 1800 МГц в конце февраля, итоги тендера подведут в начале марта 2018 года.
Соответствующее решение было принято на заседании комиссии сегодня, 21 декабря.
«НКРСИ на заседании 21 декабря 2017 приняла решение провести тендер на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения радиотехнологии «Международная подвижная (мобильная) связь IMT» в полосах радиочастот 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц», - говорится в сообщении.
Отмечается, что датой начала тендера, которая является датой определения среди претендентов на участие в тендере уже непосредственно участников, установлено 26 февраля 2018 года. Определение победителей тендера предварительно запланировано на начало марта 2018 года.
В комиссии уточнили, что сообщения о намерении принять участие в тендере и другие документы тендерного предложения будут приниматься с 26 декабря 2017 по 26 января 2018 включительно.
Также на заседании было принято решение создать комиссию по проведению тендера и утвердить ее состав, а также проинформировать правительство об условиях тендера.
Как сообщал УНИАН, Нацкомиссия по регулированию связи определит участников тендера на продажу 4G-лицензий в диапазоне 2600 МГц 23 января.
Как сообщал УНИАН, Нацкомиссия по регулированию связи определит участников тендера на продажу 4G-лицензий в диапазоне 2600 МГц 23 января.
4 июля 2017 года Кабинет министров Украины на заседании утвердил условия конкурса по продаже частот в диапазонах 2600 МГц с начальной стоимостью 2,3 млрд грн и 1800 МГц с начальной стоимостью 4 млрд грн для внедрения связи четвертого поколения 4G.
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