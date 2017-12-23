Насалик поддерживает введение рентной платы на уголь

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что поддерживает введение рентной платы на уголь. Об этом он сообщил в ходе итоговой пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я считаю, что необходимо ввести рентную плату на уголь. Это даст возможность перевести финансовый поток с более рентабельных шахт на менее рентабельные, с тем, чтобы они со временем вышли на окупаемость", - сказал Насалик.

Он также уточнил, что сейчас у государственных энергогенерирующих компаний запасов угля достаточно.

"Мы сейчас отказались от импорта энергетического угля и справляемся только за счет топлива собственной добычи. Завозил уголь только холдинг ДТЭК для своих ТЭС", - отметил министр.

Напомним, в конце мая 2016 года Насалик сообщил, что Министерство энергетики и угольной промышленности поддерживает предложение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о введении ренты на добычу угля.