Инфляция в Украине по итогам года составит 13,4% - Минэкономразвития

Михаил Титарчук

Министерство экономического развития и торговли ожидает инфляцию 13,4% по итогам 2017 года.

Об этом сказал на пресс-конференции заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук, передают Українські Новини.

"Что касается инфляции, на сегодняшний день за 11 месяцев у нас 12,5%, то есть девальвация гривны составила 1,9%, до конца года мы ожидаем 13,4%", - сказал он

В свою очередь первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов сообщил, что отмена госрегулирования цен на продукты питания не оказала существенного влияния на инфляцию.

"В росте инфляции мы видим составляющую коммунальных услуг и энергоресурсов. Это открытый рынок, к сожалению, к счастью колебание цен на нефть на газ являются объективными, рыночными, очень хотелось бы, чтобы цены снижались, но они колеблются", - добавил он.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк допускает, что инфляция в Украине в конце 2017 составит 12,2%-13,6%.

По данным Госстата, инфляция на потребительском рынке в ноябре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,9%, с начала года - 12,5%.