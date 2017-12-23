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ГФС прогнозирует возмещение 119,7 млрд гривен НДС в 2017
11:47 21.12.2017 |
Государственная фискальная служба прогнозирует возмещение 119,7 млрд гривен НДС в 2017 году.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС, передают Українські Новини.
"В 2017 году сумма бюджетного возмещения НДС ориентировочно составит 119,7 млрд гривен. Это на 25,3 млрд гривен больше, чем показатель прошлого года", - цитирует пресс-служба слова и.о. главы ГФС Мирослава Продана.
В декабре ГФС получила ориентировочную заявку на возмещение налога на добавленную стоимость на уровне 13,4 млрд гривен.
Это рекордный показатель.
Среднемесячная заявка до этого составляла 10,5 млрд гривен.
Кроме того, по его словам, на сегодня отсутствуют любые возможности для манипуляций с возмещением НДС, поскольку весь процесс автоматический.
Как сообщали Українські Новини, в начале декабря стало известно, что Министерство финансов временно остановило работу системы рисков с НДС.
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