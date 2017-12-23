В январе-ноябре все виды транспорта увеличили перевозку грузов на 2% до 579,7 млн тонн

В январе-ноябре 2017 года все виды транспорта перевезли 579,7 млн тонн грузов, что на 2% больше, чем в январе-ноябре 2016 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Перевозки грузов железнодорожным транспортом уменьшились на 1,6% до 310,1 млн тонн.

Перевозка леса снизилась на 34,1%, каменного угля - на 23,6%, химических и минеральных удобрений - на 17,4%, кокса - на 29,5%, черных металлов - на 18,1%, железной и марганцевой руды - на 7,3%.

В то же время перевозка лома черных металлов увеличилась на 15,8%, цемента - на 1,5%, нефти и нефтепродуктов - на 24,1%, зерна и продуктов его помола - на 15,3%, строительных материалов - на 16,2%.

В январе-ноябре 2017 года магистральные трубопроводы перекачали 103,8 млн тонн грузов, что на 9,4% больше, чем в январе-ноябре 2016 года; транзит нефти увеличился на 2,1%, транзит газа - на 15,9%.

Морской и речной торговые флоты сократили перевозки грузов на 13,6%, в целом перевезено 5,4 млн тонн грузов.

Предприятиями автомобильного транспорта перевезено 160,3 млн тонн грузов, что на 5,4% больше по сравнению с январем-ноябрем 2016 года.

По данным Госстата, грузооборот увеличился на 6,1% до 313,091 млрд тонно-километров по сравнению с январем-ноябрем 2016 года.

Как сообщали Українські Новини, в январе-октябре 2017 года все виды транспорта перевезли 522,3 млн тонн грузов, что на 2,2% больше, чем в январе-октябре 2016 года.

В 2016 году все виды транспорта перевезли 624,5 млн тонн грузов, что на 3,8% больше, чем в 2015 года.

Перевозка грузов транспортом в январе-ноябре году: