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В январе-ноябре объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг уменьшился на 17,4% до 3,7 млрд гривен
18:41 20.12.2017 |
В январе-ноябре 2017 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 17,4% до 3 677,4 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.
В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 2 612,8 млн гривен, в сельских населенных пунктах - 1 064,6 млн гривен (2 671,1 млн гривен и 1 781,8 млн гривен соответственно за аналогичный период 2016 года).
Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в ноябре 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 51,1% и составил 540,3 гривен.
В январе-ноябре субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 8 504,7 тыс. домохозяйств, что на 1 744,8 тыс., или на 25,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
В городских населенных пунктах субсидии получили 5 824,8 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 2 679,9 тыс.
Всего в январе-ноябре за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 7 985,1 тыс. домохозяйств, что на 19,3% больше по сравнению с январем-ноябрем 2016 года (из них на городские населенные пункты приходится 67,5% обращений).
В ноябре субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 6 631,7 тыс. домохозяйств, из них 37,9% состояли из 1 человека, 28,3% - из 2 человек, остальные - из 3 и более человек.
Как сообщали Українські Новини, в январе-октябре 2017 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 8,7% до 3 492,9 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
В 2016 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился в 2,4 раза (143,2%) до 5 704,7 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (2 345,9 млн гривен).
Кабинет Министров отменил предоставление ранее назначенных субсидий при увеличении количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении.
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