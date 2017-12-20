В январе-ноябре объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг уменьшился на 17,4% до 3,7 млрд гривен

В январе-ноябре 2017 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 17,4% до 3 677,4 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 2 612,8 млн гривен, в сельских населенных пунктах - 1 064,6 млн гривен (2 671,1 млн гривен и 1 781,8 млн гривен соответственно за аналогичный период 2016 года).

Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в ноябре 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 51,1% и составил 540,3 гривен.

В январе-ноябре субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 8 504,7 тыс. домохозяйств, что на 1 744,8 тыс., или на 25,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В городских населенных пунктах субсидии получили 5 824,8 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 2 679,9 тыс.

Всего в январе-ноябре за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 7 985,1 тыс. домохозяйств, что на 19,3% больше по сравнению с январем-ноябрем 2016 года (из них на городские населенные пункты приходится 67,5% обращений).

В ноябре субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 6 631,7 тыс. домохозяйств, из них 37,9% состояли из 1 человека, 28,3% - из 2 человек, остальные - из 3 и более человек.

Как сообщали Українські Новини, в январе-октябре 2017 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 8,7% до 3 492,9 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В 2016 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился в 2,4 раза (143,2%) до 5 704,7 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (2 345,9 млн гривен).

Кабинет Министров отменил предоставление ранее назначенных субсидий при увеличении количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении.