Внутренний рынок металлопроката в Украине за 11 мес. возрос на 9,9%

Украинские предприятия в январе-ноябре 2017 года нарастили потребление металлопроката на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 4,587 млн тонн (4,173 млн тонн).

Как сообщается в обнародованных во вторник данных объединением "Укрметаллургпром", за отчетный период импортировано 1,196 млн тонн металлопроката (26,1% емкости внутреннего рынка) импортировано, тогда как за аналогичный период прошлого года импорт составлял 965,6 тыс. тонн (23,1%). При этом импорт проката в абсолютных величинах за 11 месяцев 2017 года вырос на 230,7 тыс. тонн (+23,9%).

Структура импорта сохраняет тенденцию к доминированию плоского проката, но его доля по состоянию на конец ноября продолжает снижаться по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом (56,9% против 62,20%), а доля длинномерного проката - пропорционально увеличиваться (41,6% против 36,1%).

Согласно данным "Укрметаллургпрома", в январе-ноябре текущего года метпредприятия Украины произвели 16,34 млн тонн металлопроката (85% от аналогичного периода 2016 г.), из которых, согласно данным ООО "ЕТР-Спектр", экспортировано 79,7%, или 13,35 млн тонн (за 11 мес.-2016 доля экспорта составляла 83,6%).

Доля полуфабрикатов в экспорте в отчетном периоде выросла по сравнению с результатами 10 месяцев 2016 года (42,3% против 40%), соотношение плоского и длинномерного проката осталось на том же уровне (34,1% и 23,6% соответственно). За аналогичный период 2016 года долевое участие в экспорте для плоского проката составляло 29,1%, длинномерного - 27%.

"Снижение удельного веса длинномерного проката в общем украинском экспорте объясняется потерей в марте 2017 года одного из основных производителей украинского длинномерного проката ПАО "Енакиевский метзавод", расположенного на неподконтрольной территории", - поясняется в информации объединения.

Среди экспортных рынков украинской металлопродукции основными являются страны Европейского союза (32,7% экспорта), Ближнего Востока (14%) и другие страны Европы, включая Турцию (14,4%).В то же время, импортируемая металлопродукция на 37% поступает из СНГ, около 28% из Азии и 24% из ЕС.