Оборот розничной торговли Украины в январе-ноябре вырос на 8% - Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции в январе-ноябре 2017 года в сопоставимых ценах увеличился на 8,0% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

По ее данным, оборот розничной торговли в ноябре по сравнению с октябрем текущего года вырос на 0,4%, а по сравнению с ноябрем-2016 года - на 6,8%.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в январе-ноябре зафиксирован в Закарпатской (на 18,1%), Одесской (на 13,7%), Львовской (на 12,2%), Винницкой (на 11,8%) и Черкасской (на 11,1%) областях.