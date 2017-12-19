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Dragon Capital прогнозирует сохранение прямых иностранных инвестиций в 2018 на уровне $2 млрд
14:42 19.12.2017 |
Инвестиционная компания Dragon Capital прогнозирует сохранение объема прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в 2018 году на уровне 2 млрд долларов, при этом агросектор является самой инвестиционно привлекательной отраслью.
Об этом Українським Новинам сообщил председатель инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала.
"...В этом году 2 млрд долларов мы ожидаем, и из этой суммы 400-500 млн долларов - конвертация долгов в акционерный капитал в банковском секторе. На следующий год мы ожидаем примерно такую же цифру - около 2 млрд долларов", - сказал он.
Комментируя в ходе пресс-конференции объем ПИИ в Украину, он отметил, что это небольшая сумма для страны.
"Такой стране, как Украина, необходимо привлекать как минимум 5 млрд долларов в год", - добавил Фиала.
Рынок M&A (слияния и поглощения) в Украине компания оценивает в текущем году примерно в 150 млн долларов; на 2018 год прогнозируется, что сумма сделок составит около 300 млн долларов, в зависимости от того, сколько сделок удастся закрыть.
Самой привлекательной в инвестиционном плане отраслью, по словам Фиалы, остается аграрный сектор.
"Аграрный сектор, наверное, самый привлекательный с точки зрения как внутреннего, так и внешнего инвестора. Там больше всего сделок, инвестиций... Большинство бизнесов в Украине улучшили свои результаты и прибыльность за последние 3 года", - прокомментировал эксперт.
При этом он отмечает, что инвестпривлекательность аграрной отрасли значительно улучшит либерализация рынка земли.
"Если рынок земли либерализировать, то инвестиции в сельское хозяйство можно было бы увеличить в разы. Я думаю, что эта отрасль может привлекать по 2-3 млрд долларов ПИИ дополнительно, что удвоит общую их сумму, плюс будет иметь позитивное влияние на доверие инвесторов к Украине в целом", - отметил Томаш Фиала.
Как сообщали Українські Новини, по данным Государственной службы статистики, объем прямых иностранных инвестиций в Украину за январь-сентябрь составил 1 218,2 млн долларов.
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