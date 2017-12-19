Минфин Украины намерен в 2018г увеличить привлечение нерезидентов в ОВГЗ

Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) стали привлекательными для нерезидентов, которые с сентября 2017 года уже вложили в них более $200 млн, сообщил заместитель министра финансов Юрий Буца.

"В следующем году будем упрощать доступ нерезидентов", – сказал он на итоговой пресс-конференции Минфина в Киеве во вторник.

Ю.Буца отметил, что одним из упрощений станет возможность международного депозитарного учета ОВГЗ.

По его мнению, это позволит привлечь больше средств нерезидентов в 2018 году и снизить стоимость заимствований.

Комментируя расширение предложения валютных ОВГЗ в конце года, Ю.Буца заявил: оно осуществляется в рамках плана.

"Что касается следующего года, у нас есть сейчас достаточная валютная ликвидность. Тем не менее планируем продолжить практику внутренних заимствований как в гривне, так и в валюте, поскольку у нас есть обязательство в рамках программы сотрудничества с МВФ, где говорится о необходимости ролловера внутренних валютных займов, чтобы они не приводили к сокращению валютных резервов", – сказал замглавы Минфина.