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Минфин Украины намерен в 2018г увеличить привлечение нерезидентов в ОВГЗ
13:21 19.12.2017 |
Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) стали привлекательными для нерезидентов, которые с сентября 2017 года уже вложили в них более $200 млн, сообщил заместитель министра финансов Юрий Буца.
"В следующем году будем упрощать доступ нерезидентов", – сказал он на итоговой пресс-конференции Минфина в Киеве во вторник.
Ю.Буца отметил, что одним из упрощений станет возможность международного депозитарного учета ОВГЗ.
По его мнению, это позволит привлечь больше средств нерезидентов в 2018 году и снизить стоимость заимствований.
Комментируя расширение предложения валютных ОВГЗ в конце года, Ю.Буца заявил: оно осуществляется в рамках плана.
"Что касается следующего года, у нас есть сейчас достаточная валютная ликвидность. Тем не менее планируем продолжить практику внутренних заимствований как в гривне, так и в валюте, поскольку у нас есть обязательство в рамках программы сотрудничества с МВФ, где говорится о необходимости ролловера внутренних валютных займов, чтобы они не приводили к сокращению валютных резервов", – сказал замглавы Минфина.
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