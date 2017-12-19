Валовой внешний долг Украины во III кв. возрос на 2,06% - НБУ

Валовой внешний долг Украины по состоянию на начало октября 2017 года составлял $117,35 млрд, что на 2,06% больше, чем на начало июля 2017 года, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

В целом с начала года валовой внешний долг страны возрос на 3,27%.

Как уточняет центробанк, долг госуправления в июле-сентябре возрос на 4% - до $38,962 млрд, тогда как обязательства НБУ сократились на 0,24% - до $7,564 млрд. Рост указанных показателей с начала года соответственно составил 6,76% и 21,18%. Правительственный долг и обязательства НБУ представлены исключительно долгосрочными заимствованиями.

Объем обязательств других секторов в отчетном периоде возрос на 1,66% - до $54,989 млрд, по прямым инвестициям - на 2,79%, до $9,322 млрд. Рост указанных показателей с начала года соответственно составил 3,13% и 8,22%.

Депозитные корпорации сократили долг на 3,94% - до $6,513 млрд. Сокращение с начала года составило 27,36%.

Львиная доля валового внешнего долга представлена в долларах США - 71,5%. Еще 12,4% составляют обязательства в евро и 12,3% - в SDR (специальные права заимствований).

Нацбанк также уточняет, что чистый валовой внешний долг по состоянию на начало октября составлял $1,689 млрд, тогда как по состоянию на начало июля чистые валовые внешние активы составили $583 млн.

Как сообщалось, совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в октябре 2017 года снизился на 0,97%, или на $0,75 млрд, - до $76,29 млрд. В национальной валюте госдолг возрос на 0,18%, или на 3,75 млрд грн, - до 2 трлн 46,78 млрд грн.

С начала года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом выражении возрос на 7,49%, в гривне - на 6,06%.

Закон о госбюджете-2017 после пересмотра в июле предполагает предельный размер госдолга на конец 2017 года в 1 трлн 823,7 млрд грн и предельный размер гарантированного государством долга в 579,4 млрд грн по сравнению 1 трлн 501,48 млрд грн и 444,78 млрд грн на конец 2016 года в законе о госбюджете-2016.