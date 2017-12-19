Кабмин отменил более 300 регуляторных актов

18 декабря по инициативе Министерства экономического развития и торговли Кабинет министров отменил около 300 правительственных актов, которые давно уже были неактуальными и только создавали избыточное давление на бизнес. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В частности, упрощается размещение иностранных организаций в Украине. "Представительствам иностранных фирм и банков больше не нужно будет согласовывать вопросы, связанные с приобретением, перестройкой или арендой помещения, с Генеральной дирекцией по обслуживанию иностранных представительств. Если иностранное предприятие и финансовое учреждение хочет купить недвижимость в Украине, то сможет это спокойно сделать без лишней разрешительной работы", - заявил первый вице-премьер Степан Кубив.

Кабмин также предложит президенту отменить указ №436 и указы, которыми вносятся изменения в него. В правительстве отметили, что сегодня, вопреки статье 133.3 Налогового кодекса Украины, налоговики систематически штрафуют предпринимателей за нарушение норм указа президента №436 о применении штрафных санкций за нарушение норм по регулированию обращения наличности. В случае прекращения действия указа будут отменены штрафы за:

- превышение установленных лимитов остатка наличности в кассах;

- неполное оприходование наличности в кассах;

- расходование наличности из выручки, полученной от реализации продукции и других кассовых поступлений на выплату заработной платы;

- превышение установленных сроков использования выданной под отчет наличности;

- проведение наличных расчетов без представления получателем средств платежного документа;

- использование полученных в банке наличных средств не по целевому назначению.

Кроме того, Кабмин поддержал предложение Минэкономразвития отменить необходимость проведения переоценки запасов полезных ископаемых каждые пять лет. До сих пор все недропользователи обязаны были проводить госоценку запасов месторождений полезных ископаемых через каждые 5 лет эксплуатации участка недр. Монопольным правом на оценку пользовалась Государственная комиссия Украины по запасам полезных ископаемых.

Также Кабмин либерализовал использование кассовых аппаратов. Теперь кассовые аппараты обязательно использовать только в том случае, если годовой объем расчетных операций превышает 500 000 грн.

"Средства, которые малый бизнес вынужден тратить на приобретение кассовых аппаратов, необоснованны. При этом он должен не только их приобрести, но и систематически отчитываться, тратя и без того ограниченные ресурсы на заполнение бумажек. Это неэффективно, поэтому мы решили поднять годовой лимит для операций без кассовых аппаратов в 500 000 грн. По подсчетам Офиса эффективного регулирования, экономия от этого решения для одной компании составит 22 700 грн, а для экономики Украины в целом - 34 млн грн", - отметил первый заместитель министра экономразвития Максим Нефьодов.

Чтобы обеспечить украинские предприятия химической промышленности сырьем, правительство существенно расширило списки компаний (добавив восемь новых), имеющих квоты на получение и ввоз сырья (таких веществ, как толуол, ксилол, сольвент и т.д.) без уплаты акциза, и составило перечень предприятий, имеющих квоты на получение и ввоз уайт-спирита без уплаты акциза.

Наконец, Кабмин усовершенствовал механизмы растаможивания товаров в портах, чтобы ускорить контрольные процедуры и минимизировать человеческий фактор в этом процессе. Ранее при отсутствии предварительно поданной электронной информации о товарах на борту судна порт не позволял судну загранплавания заходить в свою акваторию. Отныне при отсутствии информации о товарах в электронном виде запрещается только выгрузка товаров. Она будет разрешена через 24 часа после предоставления такой информации.

Больше информации о дерегуляционных инициативах Кабмина читайте здесь.

Как уже сообщалось, в ноябре 2016 года Кабмин отменил 367 регуляторных актов, которые тормозят процесс дерегуляции и улучшения делового климата.