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В январе-октябре численность населения сократилась на 166,3 тыс. до 42,4 млн
17:43 18.12.2017 |
В течение января-октября 2017 года численность населения Украины сократилась на 166,3 тыс. человек и на 1 ноября составила 42 418,2 тыс. человек.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Число умерших превышает число живорожденных: на 100 умерших - 64 живорожденных.
Как сообщали Українські Новини, в течение января-сентября 2017 года численность населения Украины сократилась на 149,8 тыс. человек и на 1 октября составила 42 434,8 тыс. человек.
По данным Всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 415,5 тыс. человек, из них 32 538 тыс. человек - городское население, 15 877,5 тыс. человек - сельское.
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