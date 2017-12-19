В ноябре официальный уровень безработицы повысился на 0,1 п.п. до 1,2%

В ноябре 2017 года официальный уровень безработицы повысился на 0,1 процентного пункта до 1,2%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

По данным Госстата, по состоянию на 1 декабря 2017 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 309 тыс. безработных.

На 1 ноября 2017 года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 281,9 тыс. безработных.

Количество безработных, получивших государственную помощь в ноябре, составило 240,1 тыс. человек, средний размер пособия на одного безработного - 2 174 гривны.

Как сообщали Українські Новини, в октябре 2017 года официальный уровень безработицы снизился на 0,1 п.п. до 1,1%.