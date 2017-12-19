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Прекращение программы МВФ является ключевым макроэкономическим риском для Украины - НБУ
12:54 18.12.2017 |
Динамика сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), к кредитам которого привязана финансовая помощь других международных финансовых организаций (МФО), остается ключевым макроэкономическим риском для Украины, считает Национальный банк Украины (НБУ).
"Очередной пересмотр программы (расширенного финансирования EFF - ИФ) задерживается: не все требования на сегодня выполнены... Если будут дальнейшие задержки (с выделением траншей кредитов МВФ - ИФ), это создаст дополнительные макроэкономические риски", - заявил директор департамента финансовой стабильности центробанка Виталий Ваврищук на пресс-конференции в понедельник.
"Украина должна рефинансировать свыше $20 млрд валютных долгов в 2018-м, 2019-м и 2020 гг., без активного сотрудничества с МФО это будет проблематично", - подчеркнул он.
В.Ваврищук пояснил, что новые ресурсы придется привлекать по очень высоким процентным ставкам, и инвесторы будут учитывать тот факт, что Украине не удалось возобновить сотрудничество с МВФ.
В то же время директор департамента отметил, что Нацбанк остается оптимистичным в плане продолжения сотрудничества и ожидает получения от МВФ двух траншей кредита EFF, на чем базирует свой макроэкономический прогноз ускорения ВВП Украины более чем до 3% по итогам 2018 года.
"НБУ считает, что в следующем году будет целесообразным начать переговоры о новой программе, так как действующая программа завершается в начале 2019 года и для нас критически важно сохранять сотрудничество с МВФ и далее", - заявил В.Ваврищук.
Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,46 млрд по текущему курсу) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,62 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.
После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый - 3 апреля 2017 года.
В рамках четвертого пересмотра, который открывает путь для получения пятого транша, МВФ еще продолжает изучать принятый Верховной Радой закон о пенсионной реформе. Помимо этого, Украине еще необходимо принять законодательство о создании антикоррупционного суда, реформировать процесс приватизации госпредприятий, чтобы он был прозрачным и основывался на рыночных механизмах, а также провести корректировку внутренних тарифов на газ в соответствии с ранее утвержденной формулой.
Нацбанк ранее сообщал, что в 2018 году ожидает поступления двух траншей МВФ на общую сумму $3-3,5 млрд.
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