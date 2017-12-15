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Экспортно-кредитное агентство начнет работу в 2018г - Гройсман
16:49 15.12.2017 |
Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) начнет работу Украине с 2018 года, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Умная экономическая политика правительства, парламента и президента позволит запустить новые предприятия и модернизировать существующие", - сказал он в ходе посещения ЧАО "Росава" (Белая Церковь Киевской обл.) в пятницу, сообщает пресс-служба Кабмина.
Премьер подчеркнул, что некоторые фундаментально важные решения уже приняты, в том числе система автоматического возврата НДС, а также введение рассрочки по уплате налога на добавленную стоимость при импорте оборудования.
Кроме того, по его словам, своевременное принятие государственного бюджета на 2018 год также будет содействовать промышленному развитию, ведь в бюджете заложено немало программ поддержки целых отраслей - от агросектора до строительства инфраструктуры и дорог.
"Со следующего года также заработает еще один важный инструмент - Экспортно-кредитное агентство. Еще больше будем производить продукции, еще больше будет новых рабочих мест, - сказал В.Гройсман.
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