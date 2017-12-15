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Сельхозпроизводство в Украине за 11 мес.-2017 сократилось на 2,8% - Госстат
13:47 15.12.2017 |
Производство сельскохозяйственной продукции в Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, части зоны проведения АТО) в январе-ноябре 2017 года сократилось на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
По данным Государственной службы статистики (Госстат), за этот период сельхозпредприятия снизили производство на 4,7%, хозяйства населения - на 0,5%.
Производство продукции растениеводства в январе-ноябре упало на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, животноводства - на 0,3%.
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, сельхозпроизводство в Украине в 2016 году выросло на 6,3% по сравнению с 2015 годом.
Индекс сельскохозяйственной продукции отражает относительный уровень изменений общих физических объемов продукции сельского хозяйства, произведенных за определенные периоды времени, которые выбраны для сравнения. Для определения индекса сельскохозяйственной продукции используются объемы продукции сельского хозяйства в постоянных ценах. За постоянные цены приняты средние цены 2010 года.
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