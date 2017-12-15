Создание Антикоррупционного суда является главным требованием МВФ, - Данилюк

Министр финансов Александр Данилюк отмечает, что создание Антикоррупционного суда является главным требованием Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом он сообщил в интервью телеканалу France 24, передают Українські Новини.

По словам министра финансов Украины, создание Антикоррупционного суда является "приоритетом номер один" для Международного валютного фонда.

МВФ недавно раскритиковал Украину за попытку прндседателей двух крупнейших парламентских фракций отказаться от усилий по борьбе с коррупцией.

"Без надлежащего функционирования Антикоррупционного суда никогда не будет хорошо функционирующей антикоррупционной инфраструктуры. На данный момент у нас есть все элементы... чего не хватает в этом механизме, последний элемент - это суд по борьбе с коррупцией" - рассказал министр.

Министр финансов считает, что его правительство имеет "неплохие отношения" с МВФ, несмотря на приостановку получения следующего транша.

"Программа должна завершиться в 2018 году. Мы немного отстаем... потому что реформы в программе очень амбициозные", - добавил Данилюк.

Как сообщали Українські Новини, Всемирный банк обеспокоен событиями вокруг антикоррупционных органов в Украине.

29 ноября сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента НАБУ Сергея Титенкова (Боярского) по подозрению в даче 15 тыс. долларов взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой.

СБУ и Генпрокуратура также провели обыски на конспиративной квартире агента НАБУ.