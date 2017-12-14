НБУ отмечает усиление рисков для прогноза инфляции

Национальный банк отмечает усиление рисков для прогноза инфляции.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Отклонение инфляции от прогноза объясняется темпами базовой инфляции из-за повышения производственных затрат и оживления потребительского спроса. Также отклонению способствовали выше прогноз темпов роста цен на сырые продовольственные товары и топливо. К замедлению общей инфляции в первую очередь привело исчерпание действия факторов, повлекших резкое подорожание в середине года сырых продовольственных товаров, в частности молока, мяса и овощей", - говорится в нем.

В то же время ускорился рост цен на продукты питания с высокой степенью обработки как результат повышения цен на соответствующие сырые продукты в предыдущие месяцы.

Также увеличились темпы роста стоимости рыночных услуг под влиянием повышения производственных затрат и оживления потребительского спроса.

Как следствие, базовая инфляция в ноябре ускорилась до 8,6%, отражая усиление фундаментального давления на потребительские цены.

Цены на топливо также выросли в результате повышения мировых цен на нефть и ослабление гривны к евро (акцизы на топливо установлены в евро).

Недостаточно быстрое снижение инфляции свидетельствует, что к концу 2017 года инфляция более существенно отклонится от целевого уровня, чем предполагалось ранее.

Кроме того, со времени принятия предварительного решения по учетной ставке и обнародования последнего макроэкономического прогноза Национального банка, стала более вероятной реализация рисков, которые могут сдержать снижение инфляции в следующем году.

Как сообщали Українські Новини, НБУ решил повысить учетную ставку с 13,5% до 14,5% с 15 декабря.

Ранее НБУ сообщал, что инфляция в 2017 году существенно превысит его октябрьский прогноз 12,2%.