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НБУ отмечает усиление рисков для прогноза инфляции
15:17 14.12.2017 |
Национальный банк отмечает усиление рисков для прогноза инфляции.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
"Отклонение инфляции от прогноза объясняется темпами базовой инфляции из-за повышения производственных затрат и оживления потребительского спроса. Также отклонению способствовали выше прогноз темпов роста цен на сырые продовольственные товары и топливо. К замедлению общей инфляции в первую очередь привело исчерпание действия факторов, повлекших резкое подорожание в середине года сырых продовольственных товаров, в частности молока, мяса и овощей", - говорится в нем.
В то же время ускорился рост цен на продукты питания с высокой степенью обработки как результат повышения цен на соответствующие сырые продукты в предыдущие месяцы.
Также увеличились темпы роста стоимости рыночных услуг под влиянием повышения производственных затрат и оживления потребительского спроса.
Как следствие, базовая инфляция в ноябре ускорилась до 8,6%, отражая усиление фундаментального давления на потребительские цены.
Цены на топливо также выросли в результате повышения мировых цен на нефть и ослабление гривны к евро (акцизы на топливо установлены в евро).
Недостаточно быстрое снижение инфляции свидетельствует, что к концу 2017 года инфляция более существенно отклонится от целевого уровня, чем предполагалось ранее.
Кроме того, со времени принятия предварительного решения по учетной ставке и обнародования последнего макроэкономического прогноза Национального банка, стала более вероятной реализация рисков, которые могут сдержать снижение инфляции в следующем году.
Как сообщали Українські Новини, НБУ решил повысить учетную ставку с 13,5% до 14,5% с 15 декабря.
Ранее НБУ сообщал, что инфляция в 2017 году существенно превысит его октябрьский прогноз 12,2%.
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