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Украина за 10 мес. увеличила потребление газа с учетом ПТР на 2,3%
13:54 14.12.2017 |
Украина в январе-октябре 2017 года увеличила потребление природного газа на 2,3% (на 0,548 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 24,2 млрд куб. м.
По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в частности, промышленность потребила 8,3 млрд куб. м (+9,7% к январю-октябрю-2016), население и бюджетные организации - 8,5 млрд куб. м (-4,4%), ТКЭ - 4,2 млрд куб. м (-9,4%), производственно-технологические расходы (ПТР) составили 3,2 млрд куб. м (+24,9%).
Как сообщалось, Украина в 2016 году сократила потребление природного газа на 4,1% (на 1,366 млрд куб. м) по сравнению 2015 годом - до 32,361 млрд куб. м. В частности, промышленность потребила 9,599 млрд куб. м (-15,9% к 2015-му), население и бюджетные организации - 12,457 млрд куб. м (+2,3%), ТКЭ - 7,034 млрд куб. м (+1,4%), производственно-технологические расходы составили 3,271 млрд куб. м (+2,4%).
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