Теневая аренда земли в Украине оценивается в 11,7 млн га – замглавы аграрного комитета Рады

В Украине 11,7 млн га земли, по оценкам экспертов, находится в теневой аренде, что составляет 28% от общей площади сельскохозяйственных земель, сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко.

"По договорам аренды земель официально обрабатывается только 22,6 млн га. Таким образом, потенциальный объем земель, которые находятся в теневой аренде, составляет около 11,7 млн га, или 28% от общей площади сельскохозяйственных земель", - сказал он на конференции "Децентрализация, управление землями и развитие общин" в Киеве в четверг.

А.Бакуменко уточнил, что в настоящее время общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на подконтрольной Украине территории, которые могут быть переданы в аренду физическим и юридическим лицам, составляет 34,2 млн га.

Он отметил, что с учетом размера налоговой нагрузки в легально работающих предприятиях, общие потери госбюджета от теневой аренды земли можно оценить в 16 млрд грн.

По словам А.Бакуменко, аналогичные оценки теневой аренды земли были сделаны Всемирным банком в процессе реализации пилотных проектов в Николаевской и Киевской областях.

Он считает, что вывести аренду земли из тени можно за счет усовершенствования налогообложения земель. В частности, по словам А.Бакуменко, необходимо засчитывать налог на доходы физлиц от аренды земли в местные бюджеты по месту нахождения участка.

"Это позволит создать дополнительный стимул местным общинам для эффективного контроля за официальным оформлением аренды земельных участков и паев на территории определенной общины", - сказал он.

Кроме того, А.Бакуменко считает необходимым предоставить органам местного самоуправления полномочия по определению лиц, имеющих право на льготы по уплате земельного налога.

Он указал, что эти инициативы содержаться в проекте закона №7363, зарегистрированном президентом Украины в парламенте 6 декабря этого года.

Как сообщалось, в Украине с 2002 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Поэтому земля в стране обрабатывается преимущественно на условиях аренды.