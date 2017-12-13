Инвесторы обеспокоены приостановлением системы автоматической блокировки накладных - ГФС

Представители экономического отдела посольства США обеспокоены временной остановкой системы автоматической блокировки накладных при администрировании налога на добавленную стоимость (НДС), сообщил на своей странице в соцсети Facebook и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан.

"Представители США отмечают наш успех во внедрении единого реестра возмещения НДС... В то же время представители Соединенных Штатов обеспокоены временной остановкой автоматической системы управления рисками при администрировании НДС (СМКОР). Инвесторы обеспокоены тем, что возвращение системы к тестовому режиму может нивелировать значительный прогресс, достигнутый ГФС в сфере администрирования НДС", - написал М.Продан в среду, подытоживая встречу с представителями посольства США, в ходе которой обсуждались вопросы, беспокоящие американский бизнес и инвесторов относительно их работы в Украине.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла поправки в Налоговый кодекс (закон №6776-д) об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году, предусматривающих, в частности, остановку системы рискового НДС на два месяца. На протяжении этого времени Кабинет министров должен определить оптимальный порядок остановки регистрации налоговой накладной в Едином реестре налоговых накладных.

Ранее Министерство финансов признавало, что автоматическая система рисков по НДС не может полностью отсекать реальный бизнес. Минфин рассматривает пять возможных сценариев дальнейшего изменения работы системы, среди которых - полный отказ от системы, предложенный депутатами в законопроекте №7115 возврат тестового режима, усовершенствование нынешней системы. Также рассматриваются варианты автоматической остановки накладной до решения о проверке по ней или остановки ее в ручном режиме на время проведения проверки комиссией ГФС.

