Финансовые новости
- |
- 13.12.17
- |
- 21:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Инвесторы обеспокоены приостановлением системы автоматической блокировки накладных - ГФС
17:45 13.12.2017 |
Представители экономического отдела посольства США обеспокоены временной остановкой системы автоматической блокировки накладных при администрировании налога на добавленную стоимость (НДС), сообщил на своей странице в соцсети Facebook и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан.
"Представители США отмечают наш успех во внедрении единого реестра возмещения НДС... В то же время представители Соединенных Штатов обеспокоены временной остановкой автоматической системы управления рисками при администрировании НДС (СМКОР). Инвесторы обеспокоены тем, что возвращение системы к тестовому режиму может нивелировать значительный прогресс, достигнутый ГФС в сфере администрирования НДС", - написал М.Продан в среду, подытоживая встречу с представителями посольства США, в ходе которой обсуждались вопросы, беспокоящие американский бизнес и инвесторов относительно их работы в Украине.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла поправки в Налоговый кодекс (закон №6776-д) об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году, предусматривающих, в частности, остановку системы рискового НДС на два месяца. На протяжении этого времени Кабинет министров должен определить оптимальный порядок остановки регистрации налоговой накладной в Едином реестре налоговых накладных.
Ранее Министерство финансов признавало, что автоматическая система рисков по НДС не может полностью отсекать реальный бизнес. Минфин рассматривает пять возможных сценариев дальнейшего изменения работы системы, среди которых - полный отказ от системы, предложенный депутатами в законопроекте №7115 возврат тестового режима, усовершенствование нынешней системы. Также рассматриваются варианты автоматической остановки накладной до решения о проверке по ней или остановки ее в ручном режиме на время проведения проверки комиссией ГФС.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ решил расширить возможности для бизнеса досрочно погашать кредиты в иностранной валюте
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ сохранил требование обязательной продажи экспортерами валютной выручки 50%
|НБУ просит НАБУ расследовать законность действий суда, постановившего взыскать с Приватбанка 1 млрд гривен в пользу Суркисов
|Запахло бардаком. Зачем Корбан вернулся в Украину
|Послы стран G7 призвали Сытника и Холодницкого быть сдержаннее в работе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на нефть изменяются разнонаправленно 13 декабря на данных о запасах в США, Brent у $63,22 за баррель
|Заинтересованные в покупке Roshen стороны не готовы принять на себя страновые риски - представитель Rothschild
|НБУ сохранил требование обязательной продажи экспортерами валютной выручки 50%
|Инвесторы обеспокоены приостановлением системы автоматической блокировки накладных - ГФС
|Украина подала заявку на получение новой макрофинансовой помощи от ЕС
|Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из Украины в 2017/2018 МГ на 0,5 млн тонн
Это интересно
|Какие гаджеты не стоит покупать в 2018 году
|Проблемы хакеров: никто не хочет платить выкуп в биткоинах
|Беспроводная гарнитура виртуальной реальности HTC Vive Focus оценена в $600
|BMW i8 лишился крыши и стал мощнее
|Toyota представила концептуальный кроссовер Future Toyota Adventure Concept (FT-AC)
|Volkswagen задумал заменить личные автомобили электрическими минивэнами
|11 лучших университетов мира