Украина подала заявку на получение новой макрофинансовой помощи от ЕС

Украина подала в Европейскую комиссию заявку на получение новой макрофинансовой помощи от Европейского союза (ЕС), сообщил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

"Украина подала заявку на получение нового пакета макрофинансовой помощи. Европейская комиссия проведет оценку потребности страны во внешнем финансировании и на основании результатов оценки будет решено, целесообразно ли предоставлять новую макрофинансовую помощь", - сказал он на пресс-конференции в Ощадбанке в Киеве в среду.

По словам Х.Мингарелли, этот вопрос будет рассмотрен в следующие несколько месяцев.

"Если будет принято положительное решение, то Европейская комиссия подаст соответствующее предложение в Европейский парламент и Совет Европы", - сказал он.

Х.Мингарелли также напомнил, что в последние три года ЕС предоставил Украине макрофинансовую помощь на EUR3,4 млрд. Кроме того, до конца этого года планировалось принятие решения о предоставлении последнего транша на EUR600 млн в рамках действующей программы макрофинансовой помощи Украине. В то же время указанные средства предоставлены не будут, поскольку Украина выполнила только 17 из 21 требований программы.

Как сообщалось, Украина получила два транша на общую сумму EUR1,2 млрд из предусмотренных EUR1,8 млрд макрофинансовой помощи (MFA). Срок действующей программы заканчивается в начале января 2018 года.

Украина выполнила большую часть обязательств, согласованных с ЕС. Среди них - важные меры по повышению прозрачности управления государственными финансами; запуск судебной и административной реформ; продвижение текущих реформ в энергетических секторах, улучшение бизнес-среды и укрепление систем социальной защиты.

Вместе с тем, Украина не выполнила четыре требования, в частности, снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки е-деклараций, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.