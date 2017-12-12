Минфин анонсировал введение единого авансового счета для таможенных платежей с 15 января 2018 г.

Министерство финансов анонсировало введение единого авансового счета Государственной фискальной службы (ГФС) для уплаты предприятиями таможенных платежей с 15 января по желанию предприятий и с 17 июля 2018 года - на постоянной основе.

Как сообщается на сайте Минфина, утверждение единого счета для таможенных платежей позволит решить проблему, которая возникла в связи с разными казначейскими счетами у каждой таможни.

"У предприятий, которые оформляют товары на разных таможнях, возникает ситуация, когда на счету одной таможни могут оставаться некоторые средства, а для оформления на другой этой суммы денег не хватает", - поясняется в сообщении.

После введения единого казначейского счета ГФС списание таможенных платежей при оформлении товаров не будет зависеть от таможни, отмечает министерство. При этом отдельные казначейские счета таможен будут действительными до 18 июня 2018 года.

Как уточнило ведомство, официальная публикация приказа об утверждении соответствующего порядка ожидается 19 декабря в "Официальном вестнике" (№99).