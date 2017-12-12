Финансовые новости
- |
- 12.12.17
- |
- 18:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Минфин анонсировал введение единого авансового счета для таможенных платежей с 15 января 2018 г.
16:29 12.12.2017 |
Министерство финансов анонсировало введение единого авансового счета Государственной фискальной службы (ГФС) для уплаты предприятиями таможенных платежей с 15 января по желанию предприятий и с 17 июля 2018 года - на постоянной основе.
Как сообщается на сайте Минфина, утверждение единого счета для таможенных платежей позволит решить проблему, которая возникла в связи с разными казначейскими счетами у каждой таможни.
"У предприятий, которые оформляют товары на разных таможнях, возникает ситуация, когда на счету одной таможни могут оставаться некоторые средства, а для оформления на другой этой суммы денег не хватает", - поясняется в сообщении.
После введения единого казначейского счета ГФС списание таможенных платежей при оформлении товаров не будет зависеть от таможни, отмечает министерство. При этом отдельные казначейские счета таможен будут действительными до 18 июня 2018 года.
Как уточнило ведомство, официальная публикация приказа об утверждении соответствующего порядка ожидается 19 декабря в "Официальном вестнике" (№99).
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Кишинев отдаляется от Москвы
|Украина проводит экологическую экспертизу строительства Россией Керченского моста - Луценко
|Минюст планировал до 19 декабря подать иск в ЕСПЧ против Роснефти, но обыск НАБУ ставит это под угрозу - Петренко
|Бои в АТО: Зачем террористы придумали Гладосовский котел
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на нефть 12 декабря перешли к слабому снижению, Brent торгуется на уровне $64,67 за баррель
|Минфин анонсировал введение единого авансового счета для таможенных платежей с 15 января 2018 г.
|Moody's прогнозирует рост ВВП Украины на 3,5% в 2018
|Апелляционный суд: акции Укртелекома должны быть возвращены ФГИ
|Укртелеком нашел способ не отдавать миллиард Ощадбанку
|В январе-ноябре Минфин привлек в госбюджет 27,7 млрд гривен и $1,4 млрд за счет размещения ОВГЗ
|Денежная масса в Украине в ноябре выросла на 0,3% - НБУ
Это интересно
|Toyota представила концептуальный кроссовер Future Toyota Adventure Concept (FT-AC)
|Volkswagen задумал заменить личные автомобили электрическими минивэнами
|11 лучших университетов мира
|Новая угроза для Эфириума: на смену Криптокотикам идет Decentraland
|LG разрабатывает сканер радужной оболочки глаза для смартфонов
|Беспилотник Renault подключит пассажиров к виртуальной реальности
|BlackBerry и Qualcomm объединились в создании автомобилей нового поколения