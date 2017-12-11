Госбюджет-2017 за 11 мес. перевыполнен по доходам на 2,1% и недовыполнен в ноябре на 3,6% - Госказначейство

Доходы государственного бюджета Украины в январе-ноябре составили 724,472 млрд грн, что на 2,1%, или 15,024 млрд грн превышает показатели временного плана, сообщила Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ).

Согласно ее данным, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года доходы возросли на 181 млрд грн, или на 33,3%.

Госказначейство указывает, что в ноябре доходы составили 77,004 млрд грн по сравнению с 61,669 млрд грн за октябрь и 51,8 млрд грн в сентябре.

Ведомство уточняет, что в ноябре этого года бюджет по доходам был недовыполнен на 17%, или на 15,8 млрд грн, а по отношению к ноябрю прошлого года – на 3,6% или 2,865 млрд грн.

Как указано в материалах, налоговые поступления за 11 месяцев 2017 года возросли к аналогичному периоду 2016 года на 18,4% – до 303,01 млрд грн, тогда как таможенные – на 29,7%, до 273,677 млрд грн. Временный план по налогам был недовыполнен на 6,7%, тогда как по таможне перевыполнен на 12%.

В ноябре поступления по налогам составили 35,335 млрд грн, что на 28,3% ниже плана и на 5% – выше прошлогоднего показателя. На таможне был зафиксирован прирост на 35,4% к ноябрю прошлого года и на 10,8% к плану – 30,077 млрд грн.

В целом ноябрьский план по ГФС был недовыполнен на 14,4% или на 11 млрд грн, а к ноябрю прошлого года прирост составил года 10,1%, или 5,993 млрд грн.

Госказначейство уточняет, что по итогам 11 месяцев этого года в счет возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) было выплачено 108,72 млрд грн, что на 38,6% превысило показатели 11 месяцев прошлого года, в том числе в ноябре возмещение составило 11,421 млрд грн по сравнению с 9,729 млрд грн в октябре.

Национальный банк (НБУ), перечислявший в мае-августе ежемесячно по 5 млрд грн, продолжил эту практику в октябре и ноябре, пречислив в прошлом месяце 5 млрд грн. При этом в ноябре 2016 года эта сумма составила 14 млрд грн.

В целом общий фонд госбюджета за январь-ноябрь-2017 был перевыполнен по доходам к плану на 0,6% и получил 638,526 млрд грн, что на 26% лучше показателя января-ноября-2016. В том числе в ноябре общий фонд был недовыполнен на 15,9%, и его поступления в 70,428 млрд грн оказались на 6,1% меньше прошлогодних.

Госказначейство также сообщило о росте доходов местных бюджетов за январь-ноябрь этого года на 36,8% к январю-ноябрю прошлого года – до 191 млрд грн. В ноябре они увеличились на 37% в годовом исчислении – до 22,126 млрд грн, что превысило на 50,9% плановый показатель.

Поступления единого социального взноса (ЕСВ) в ноябре-2017 выросли на 39,6% до 15,906 млрд грн, а за 11 месяцев рост поступлений ЕСВ составил 37,4% - 160,908 млрд грн.

Как сообщалось, доходы госбюджета-2017 запланированы в объеме 770,97 млрд грн, расходы – 841,1 млрд грн, что соответственно на 25,1% и 22,8% превышает фактические показатели госбюджета-2016. Предельный размер дефицит госбюджета составляет в 77,65 млрд грн против 70,26 в прошлом году.